A semana começou amarga para o torcedor brasileiro, com mais uma eliminação em Copas do Mundo, desta vez diante da Noruega. Com isso, vamos alcançar em 2030, 28 anos sem conquistar a taça, a maior seca de toda história. Entretanto, tem um detalhe nessa saída do Mundial, que pode ser esperança para o torcedor.

A derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, marcou a pior campanha da Seleção Brasileira em um Mundial nos últimos 36 anos. Com o resultado, a equipe comandada por Carlo Ancelotti voltou a ser eliminada antes das quartas de final, algo que não acontecia desde a edição de 1990.

Na Copa disputada na Itália, o Brasil também caiu nas oitavas de final ao ser derrotado por 1 a 0 pela Argentina. A partir daquele torneio, a Seleção emplacou uma sequência de nove participações consecutivas chegando, no mínimo, às quartas de final, consolidando uma das trajetórias mais consistentes da história da competição.

Créditos: Nelson Terme/CBF

Motivo de esperança: após desempenho desastroso em 90, veio o título em 94

Em 2026 nos despedimos da Copa com o pior desempenho desde 1990 e falando sobre aquele ano vem a esperança de se repetir a mesma história. No Mundial seguinte em 1994 a Seleção surpreendeu o mundo e conquistou o Tetra. Muitos torcedores esperam que o roteiro se repita e finalmente venha o Hexa em 2030.

Campanhas da Seleção após 1990

Nesse período, o Brasil conquistou dois títulos mundiais: em 1994, como já citado, e 2002, além do vice-campeonato em 1998. Também foi eliminado nas quartas de final em 2006, 2010, 2018 e 2022. Em 2014, quando sediou a Copa do Mundo, alcançou as semifinais, campanha que ficou marcada pela derrota por 7 a 1 para a Alemanha.

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