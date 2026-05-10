Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) implementou novas diretrizes que visam facilitar o desligamento voluntário de beneficiários do Programa Bolsa Família.

Essas mudanças têm como objetivo tornar o processo mais claro e eficiente para as famílias que desejam sair do programa, garantindo que não haja interrupções no acesso aos benefícios sociais durante a transição para o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Procedimentos simplificados

Com a nova Instrução Normativa nº 54, o MDS padroniza os procedimentos para o desligamento, permitindo que as famílias solicitem a saída do programa de forma mais organizada.

A norma estabelece que, ao solicitar o BPC, o beneficiário pode optar pelo desligamento do Bolsa Família, garantindo proteção durante a análise do pedido. Isso evita que as famílias fiquem desprotegidas enquanto aguardam a decisão sobre o novo benefício.

Uma das principais inovações dessa norma é a ampliação dos canais disponíveis para solicitar o desligamento. Os beneficiários podem agora realizar o procedimento diretamente nas gestões municipais ou do Distrito Federal, através do Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec) e pelo aplicativo oficial do Bolsa Família.

Além disso, em casos de incompatibilidade de renda, o desligamento pode ser solicitado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), facilitando o acesso ao processo. A nova sistemática também organiza melhor a relação entre o Bolsa Família e o BPC.

Quando o INSS identifica uma incompatibilidade de renda que impede o recebimento simultâneo dos benefícios, o responsável familiar pode autorizar o desligamento do Bolsa Família durante a solicitação do BPC.

É importante destacar que a Instrução Normativa nº 54 não altera os critérios legais de elegibilidade do Bolsa Família ou do BPC. Seu escopo é estritamente operacional, focando na organização dos procedimentos administrativos relacionados à gestão dos benefícios.