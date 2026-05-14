O Bolsa Família, programa de assistência social do Governo Federal, terá pagamentos antecipados em maio para beneficiários de 11 cidades do Nordeste. Essa medida foi anunciada após o reconhecimento de situação de emergência em várias localidades afetadas por desastres naturais, como estiagens e chuvas intensas.

Na quarta-feira, 13 de maio, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional publicou uma portaria que reconhece oficialmente desastres naturais em 11 municípios de estados como Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte.

Essa ação permite que os moradores dessas cidades tenham acesso facilitado a recursos emergenciais e possam receber o Bolsa Família no primeiro dia do calendário de pagamentos, independentemente do final do Número de Identificação Social (NIS).

Cidades Beneficiadas

As cidades que foram contempladas pela nova portaria incluem Quiterianópolis e Tianguá no Ceará, Aldeias Altas e Mirinzal no Maranhão, e várias localidades na Paraíba, como Baraúna e Juarez Távora.

O reconhecimento das condições de emergência se baseia em fatores como seca, estiagem e alagamentos, que têm impactado severamente a vida da população local. Essa medida é uma resposta do Governo Federal às necessidades urgentes dessas comunidades.

Apesar da homologação da situação de emergência, a antecipação dos pagamentos ainda depende da confirmação oficial do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). A expectativa é que a lista definitiva das cidades autorizadas a receber os pagamentos antecipados seja divulgada na próxima segunda-feira, 18 de maio, data em que também começam os depósitos do programa.

Quando a antecipação é autorizada, todos os beneficiários do município recebem o valor logo no primeiro dia, facilitando o acesso ao auxílio. Os beneficiários do Bolsa Família já podem consultar informações sobre a parcela de maio desde o dia 5 de maio.

Essa consulta pode ser realizada pelos aplicativos oficiais do programa, onde é possível verificar o valor da parcela, a situação do benefício e possíveis pendências. Os pagamentos começarão no dia 18 de maio e seguirão até o dia 29, conforme o final do NIS.