Moradores de municípios da Paraíba que estão em situação de emergência ou calamidade pública já podem sacar a parcela de julho do Bolsa Família sem seguir o calendário tradicional do NIS. A liberação antecipada começou nesta semana. A medida beneficia famílias atingidas por eventos climáticos extremos.

A antecipação foi autorizada pelo Governo Federal para facilitar o acesso ao benefício em localidades afetadas por desastres naturais. Além da Paraíba, a iniciativa também contempla municípios de outros cinco estados brasileiros. O pagamento ocorre de forma unificada para todos os beneficiários das cidades incluídas.

Pagamento unificado dispensa calendário do NIS

Com a decisão, todas as famílias habilitadas nos municípios contemplados recebem o benefício na mesma data. Assim, não é necessário aguardar o cronograma escalonado conforme o final do Número de Identificação Social. O objetivo é oferecer apoio financeiro mais rápido às populações atingidas.

Na Paraíba, a medida alcança cidades como João Pessoa, Bayeux, Santa Rita, Alhandra, Conde, Cabedelo, Areia, Ingá, Sapé, Pilar, Lagoa Seca e outros municípios que tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal. A lista reúne localidades afetadas principalmente por eventos climáticos.

Também foram incluídos municípios dos estados do Amazonas, Roraima, Paraná, Sergipe e Rio Grande do Norte. As áreas contempladas enfrentam problemas como enchentes, estiagens prolongadas e outros fenômenos que comprometem as condições de vida da população. A antecipação busca reduzir os impactos dessas ocorrências.

Créditos: Comunicação / MDS

Medida pode ser prorrogada

A autorização para o pagamento antecipado possui validade inicial de dois meses. Caso a situação de emergência ou calamidade permaneça após esse período, as prefeituras poderão solicitar uma nova prorrogação. O pedido deverá seguir os procedimentos definidos pelo Governo Federal.

A renovação, quando autorizada, também terá duração de até dois meses. Dessa forma, as famílias poderão continuar recebendo o benefício sem depender do calendário regular enquanto persistirem as condições excepcionais. A iniciativa faz parte das ações voltadas ao atendimento de municípios afetados por desastres reconhecidos oficialmente.