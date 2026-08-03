Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto terão início em 18 de agosto. A liberação seguirá o cronograma tradicional, baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Além da parcela mínima de R$ 600, algumas famílias poderão receber valores complementares.

Os depósitos serão realizados nos últimos dias úteis do mês, conforme o calendário oficial do programa. A ordem de pagamento é organizada de forma escalonada para facilitar a distribuição dos recursos. Em dezembro, no entanto, o cronograma costuma ser antecipado.

Calendário segue o final do NIS

Os beneficiários com NIS terminado em 1 serão os primeiros contemplados, no dia 18 de agosto. Em seguida, os pagamentos avançam diariamente para os demais finais até alcançar o NIS de final 0, que receberá em 31 de agosto. A consulta da data pode ser feita pelo número impresso no cartão do programa.

O calendário previsto para os próximos meses também já foi divulgado. Em setembro, os depósitos ocorrerão entre os dias 17 e 30, enquanto outubro terá pagamentos de 19 a 30. Já novembro seguirá entre 16 e 30, e dezembro contará com liberação antecipada, de 10 a 23.

Créditos: Comunicação / MDS

Quem tem direito e quais valores podem ser pagos

Para participar do Bolsa Família, a renda mensal por integrante da família deve ser de até R$ 218. Além desse requisito, os beneficiários precisam cumprir compromissos relacionados à saúde e à educação. Entre eles estão a frequência escolar, o acompanhamento pré-natal e a vacinação em dia.

O programa assegura o pagamento mínimo de R$ 600 por família, mas também inclui benefícios adicionais. Crianças de até seis anos garantem um acréscimo de R$ 150 por integrante. Gestantes, bebês de até seis meses e jovens entre 7 e 17 anos podem gerar um adicional de R$ 50.