Os pagamentos do Bolsa Família em maio terão uma alteração significativa, com a antecipação para beneficiários de 42 cidades. Esta mudança ocorre em resposta às fortes chuvas que afetaram a Paraíba e Pernambuco, levando ao reconhecimento de situação de emergência em diversas localidades.

Assim, as famílias que residem nessas áreas receberão os repasses no dia 18 de maio, independentemente do final do Número de Identificação Social (NIS). As cidades da Paraíba que terão os pagamentos antecipados incluem Alagoa Grande, João Pessoa, e Santa Rita, entre outras.

Em Pernambuco, localidades como Aliança e Ilha de Itamaracá também estão incluídas na lista. O pagamento para essas famílias será feito pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). A medida visa minimizar os impactos das chuvas, que resultaram em mortes e deslocamentos significativos.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de maio segue até o dia 29. Os depósitos ocorrem de acordo com o último dígito do NIS, começando em 18 de maio para os beneficiários cujo NIS termina em 1. As datas de pagamento para os demais finais do NIS são escalonadas até o dia 29 de maio.

Além do Bolsa Família, os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também terão seus pagamentos antecipados. Assim como no Bolsa Família, não será necessário solicitar a alteração na data, pois a mudança ocorrerá automaticamente enquanto durar a situação de calamidade.

Os beneficiários podem optar por antecipar uma parcela do BPC, que será descontada posteriormente em até 36 meses. Os beneficiários do Bolsa Família podem acessar os recursos por meio do aplicativo Caixa Tem ou em terminais de autoatendimento e lotéricas.

O valor mínimo do benefício é de R$ 600, com adicionais para crianças e gestantes, conforme o Cadastro Único. A renda familiar é um critério fundamental para a elegibilidade, sendo limitado a R$ 218 por pessoa.