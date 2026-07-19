Muitos beneficiários do programa Bolsa Família tem dúvidas referente ao pagamento. Normalmente esses questionamentos envolvem calendário ou até mesmo por onde receber os valores. Mas, temos um outro caso aqui, sobre um suposto abono natalino, esse dinheiro será pago mesmo?

Um caso específico vem da Paraíba, que poderá manter o pagamento do abono natalino do Bolsa Família em 2026. Caso a iniciativa seja confirmada pelo governo estadual, mais de 600 mil famílias deverão receber um benefício adicional de R$ 64 em dezembro.

Coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, o pagamento tem como objetivo reforçar a renda dos beneficiários durante as festas de fim de ano.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Ação é exclusiva da Paraíba e não se aplica em outros locais

O abono é uma ação exclusiva do Governo da Paraíba e não faz parte do calendário oficial do Bolsa Família administrado pela União. Em âmbito federal, houve apenas um pagamento extra em 2019, sem continuidade nos anos seguintes.

Outros estados que também adotaram iniciativas semelhantes, como Pernambuco, já deixaram de realizar o benefício, evidenciando que a decisão depende de cada governo estadual.

Enquanto isso, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que pretende instituir um abono natalino permanente para os beneficiários do Bolsa Família em todo o país.

A proposta prevê um pagamento adicional em dezembro, equivalente ao valor mensal do benefício, mas ainda precisa ser aprovada pela Câmara, pelo Senado e sancionada pela Presidência da República antes de entrar em vigor.

Os beneficiários também devem redobrar a atenção com mensagens falsas que prometem pagamentos extras ou valores superiores aos divulgados oficialmente.

Especialistas recomendam consultar apenas os canais do Governo Federal e do Governo da Paraíba para confirmar informações sobre benefícios e evitar golpes que buscam obter dados pessoais por meio de links fraudulentos.