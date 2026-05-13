O Programa Bolsa Família é uma iniciativa de transferência de renda do Governo Federal, destinada a apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social. Em 2026, o programa garantirá um pagamento mínimo de R$ 600 por mês, totalizando R$ 7,2 mil ao longo do ano.

Além do valor base, o programa oferece benefícios adicionais que podem aumentar o montante recebido pelas famílias. Por exemplo, são pagos R$ 150 por cada criança até seis anos de idade, R$ 50 por gestantes, crianças e adolescentes de sete a 18 anos, e R$ 50 por bebês de até sete meses.

Critérios para recebimento do Bolsa Família

Para se qualificar para o Bolsa Família, a renda mensal por pessoa na família deve ser de, no máximo, R$ 218. As famílias que atendem a esse critério devem também cumprir algumas exigências, como manter a caderneta de vacinação das crianças atualizada, garantir frequência escolar mínima e, no caso de gestantes, realizar o acompanhamento pré-natal.

Para se inscrever no Bolsa Família, é necessário estar registrado no Cadastro Único (CadÚnico). O pré-cadastro pode ser feito online, através do site ou aplicativo, mas é obrigatória uma etapa presencial em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Calendário de pagamentos de 2026

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2026 já foi definido, com depósitos programados de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS). As datas de pagamento são:

Janeiro: 19/01 a 30/01

Fevereiro: 12/02 a 27/02

Março: 18/03 a 31/03

Abril: 16/04 a 30/04

Maio: 18/05 a 29/05

Junho: 17/06 a 30/06

Julho: 20/07 a 31/07

Agosto: 18/08 a 31/08

Setembro: 17/09 a 30/09

Outubro: 19/10 a 30/10

Novembro: 16/11 a 30/11

Dezembro: 10/12 a 23/12