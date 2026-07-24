Ativo no mercado da bola, o Botafogo tem buscado reforços e se desfeito de jogadores que estão fora dos planos. Nesse sentido, o clube carioca pretende negociar mais uma peça para abrir espaço no elenco. Enquanto isso, o Corinthians pode ganhar mais uma dívida para pagar.

Conforme noticiou a jornalista Julia Calabria, do canal “Arena Alvinegra”, o atleta que entrou na lista de negociáveis do Glorioso é Raul. Em um primeiro momento, a diretoria botafoguense dá prioridade a uma saída em definitivo. Caso chegue uma proposta satisfatória até o fim da janela de transferências, o negócio pode acontecer.

O Fogão, que acertou as contratações de Warleson e Gabriel Batista, quer dar mais espaço para os arqueiros da base. Vale lembrar que recentemente Léo Linck foi emprestado ao Estrela Amadora, de Portugal. Já Neto, titular em boa parte da temporada, teve o contrato rescindido.

Já pelos lados do Timão, a novidade diz respeito a ida de Reginaldo Borim, de 19 anos, à Justiça do Trabalho. O jovem jogador cobra do clube R$ 10,5 milhões em indenizações pela desistência em contratá-lo. Pode ser mais um valor a ser adicionado a longa dívida da agremiação alvinegra.

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Possível nova dívida do Corinthians está na conta de gestão anterior

Reginaldo assinou contrato com o clube do Parque São Jorge em agosto de 2024, ainda durante a gestão de Augusto Melo. Acontece que o vínculo repercutiu negativamente entre os torcedores e a diretoria, então, optou por dar um passo atrás.

Os advogados do atleta argumentam que o desligamento aconteceu sem notificação formal, processo interno, pagamento de qualquer verba rescisória e contraditório. A defesa também sustenta que ele deixou a equipe sem contrato anotado, salários recebidos e documento rescisório.

Por conta da desistência, segundo os advogados, o jogador desenvolveu um quadro depressivo diretamente relacionado ao episódio, está em tratamento médico e psicológico e teve sua capacidade de retomar a carreira profissional comprometida.