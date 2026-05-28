Nesta sexta-feira, 29 de maio de 2026, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza os pagamentos de aposentadorias, pensões e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para beneficiários cujo número final do cartão é 5.

Os pagamentos do INSS variam de acordo com o valor do benefício e o número final do cartão do segurado. Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos iniciaram no dia 25 de maio e seguirão até 8 de junho.

Já os beneficiários que ganham acima do mínimo começarão a receber seus valores no dia 1º de junho, com término previsto também para o dia 8. O BPC, regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), assegura um salário mínimo mensal a idosos a partir de 65 anos e a pessoas com deficiência que comprovem baixa renda.

Consultando o Calendário de Pagamentos

Os segurados podem verificar a data exata do depósito acessando o aplicativo Meu INSS, pelo site oficial ou através da Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. A consulta é gratuita e pode ser feita por telefone fixo.

O INSS garante que as datas do calendário já consideram feriados bancários, assegurando que os valores estarão disponíveis para saque mesmo em feriados locais. Para ter direito ao BPC, o solicitante deve atender a algumas condições específicas.

É necessário ter 65 anos ou mais, ou ser uma pessoa com deficiência com impedimentos de longo prazo. Além disso, é preciso ter renda familiar por pessoa igual ou menor que 1/4 do salário mínimo e estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal, com informações atualizadas.

O pedido para o BPC pode ser realizado de forma gratuita, sem intermediários, pelos canais do INSS como o telefone 135, o site ou aplicativo Meu INSS, e nas agências da Previdência Social. Para a solicitação, o beneficiário deve apresentar um documento de identificação com foto e CPF de todos os membros da família.