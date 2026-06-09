Ter uma renda extra no mês é sempre bem-vindo para muitos brasileiros, e os nascidos em julho terão essa oportunidade através da modalidade Saque-Aniversário do FGTS, que já teve detalhes sobre as datas de recebimento reveladas.

O Saque-Aniversário é uma modalidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) que permite ao trabalhador retirar anualmente uma parte do saldo disponível em suas contas ativas e inativas. A opção funciona como alternativa ao modelo tradicional, conhecido como Saque-Rescisão, e possui regras próprias para adesão e utilização.

Entre as principais características da modalidade está a possibilidade de acessar uma parcela do fundo todos os anos, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

Créditos: Joédson Alves/Agência Brasil

Como funciona o calendário do Saque-Aniversário em 2026

O Saque-Aniversário segue um cronograma específico definido pela Caixa Econômica Federal. O valor fica disponível para retirada a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador e permanece liberado por três meses.

Caso o saque não seja realizado dentro do período estabelecido, os recursos retornam automaticamente à conta do FGTS e só poderão ser acessados na próxima janela anual da modalidade.

Confira o calendário previsto para 2026:

Mês de aniversário Período para saque Janeiro 2 de janeiro a 31 de março de 2026 Fevereiro 2 de fevereiro a 30 de abril de 2026 Março 2 de março a 29 de maio de 2026 Abril 1º de abril a 30 de junho de 2026 Maio 4 de maio a 31 de julho de 2026 Junho 1º de junho a 31 de agosto de 2026 Julho 1º de julho a 30 de setembro de 2026 Agosto 3 de agosto a 30 de outubro de 2026 Setembro 1º de setembro a 30 de novembro de 2026 Outubro 1º de outubro a 30 de dezembro de 2026 Novembro 2 de novembro de 2026 a 29 de janeiro de 2027 Dezembro 1º de dezembro de 2026 a 26 de fevereiro de 2027

Quem faz aniversário em junho já pode sacar?

Os trabalhadores nascidos em junho terão acesso ao Saque-Aniversário a partir de 1º de junho de 2026. O valor permanecerá disponível para movimentação até 31 de agosto do mesmo ano.

Já os nascidos no mês seguinte, também já tem data confirmada para o recebimento do pagamento: a partir do dia 1º de julho até 30 de setembro também do mesmo ano.

O prazo ampliado oferece maior flexibilidade para quem pretende utilizar os recursos para quitar dívidas, reforçar a reserva financeira ou investir em projetos pessoais.

Caso o dinheiro não seja retirado até o fim do período estabelecido, o saldo retorna automaticamente para a conta do FGTS, ficando disponível apenas na próxima liberação anual da modalidade.

Quem pode aderir?

Qualquer trabalhador que possua saldo em contas do FGTS pode optar pelo Saque-Aniversário. A adesão é voluntária e pode ser realizada pelos canais digitais da Caixa.

No entanto, é importante avaliar as condições da modalidade antes de fazer a mudança, já que ela altera as regras de acesso ao saldo em caso de demissão sem justa causa.

O que acontece se o trabalhador for demitido?

Quem escolhe o Saque-Aniversário continua tendo direito à multa rescisória de 40% sobre o saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Porém, não pode sacar integralmente os valores depositados na conta, como ocorre no Saque-Rescisão. Nessa situação, o trabalhador mantém o direito de receber apenas as parcelas anuais previstas pelo calendário da modalidade.

A possibilidade de acessar parte dos recursos do FGTS todos os anos faz com que o Saque-Aniversário continue sendo uma alternativa procurada por milhões de brasileiros. A opção é frequentemente utilizada para organizar as finanças, quitar débitos ou complementar a renda em momentos de necessidade.