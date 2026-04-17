Os brasileiros que desejam reformar suas moradias agora terão acesso a um financiamento significativo. Isso porque o Governo Federal elevou o teto do Reforma Casa Brasil, programa que oferece uma linha de crédito, por meio da Caixa Econômica Federal, para melhorar a qualidade de vida da família.

Com as mudanças promovidas no programa, o valor máximo do financiamento do Reforma Casa Brasil aumentou de R$ 30 para R$ 50 mil. Os juros para obras de melhoria caíram para 0,99% ao ano. Além disso, a faixa de renda do público alvo será ampliada de R$ 9,6 mil para R$ 13 mil.

O dinheiro pode ser usado em reformas como instalações elétricas/hidráulicas, aumento de cômodos, reparo de telhado, acessibilidade, etc. A solicitação pode ser feita online, por meio do aplicativo da Caixa, ou em agências, com CPF, comprovante de renda/residência, fotos da casa e orçamento da obra.

Reforma Casa Brasil

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A solicitação está sujeita à análise de crédito do banco. “A gente pensou primeiro o MCMV para os mais pobres. Mas tem um setor médio que não está no CadÚnico, mas quer ter uma casa própria”, disse o governo, que destaca o déficit habitacional de 7,4%, o menor patamar da história.

Governo anuncia pacote para habitação

O aumento do financiamento do Reforma Casa Brasil faz parte do reforço bilionário para o setor de habitação. Serão destinados R$ 20 bilhões extras do Fundo Social para o programa Minha Casa, Minha Vida. Com o aporte, o orçamento total do programa voltado para moradia chega R$ 200 bilhões.

O foco do governo é ampliar o atendimento para a chamada Faixa 3, que abrange famílias com renda de até R$ 9.600. O objetivo é entregar 850 mil novas unidades habitacionais apenas este ano, que totalizaria 3 milhões em todo o mandato de Lula.