A chegada de um novo mês costuma trazer ajustes que passam despercebidos no dia a dia, no entanto, desta vez, uma mudança específica promete impactar diretamente o bolso de milhões de brasileiros. Trata-se de uma alteração que não depende da escolha do consumidor, mas sim de condições naturais que acabam influenciando todo o sistema.

A partir de maio, justamente, os consumidores terão um custo adicional na conta de luz após decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A bandeira tarifária definida para o período será a amarela, o que significa cobrança extra sobre o consumo de energia elétrica.

Entenda o motivo da mudança na tarifa

A definição da bandeira ocorre por conta da redução no volume de chuvas registrada nos últimos meses, o que impacta diretamente a geração de energia no país. No entanto, esse cenário já era esperado por marcar a transição entre o período chuvoso e a estação seca.

Com menos água nos reservatórios, justamente, há necessidade de acionar usinas que possuem custo de produção mais elevado. Isso faz com que o valor da energia aumente, refletindo diretamente nas tarifas cobradas dos consumidores em todo o Brasil.

Entre janeiro e abril, até mesmo, o cenário era mais favorável, permitindo a manutenção da bandeira verde. Nesse período, não havia cobrança adicional na conta de luz, já que as condições de geração eram consideradas ideais.

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Quanto será cobrado a mais na conta de luz

Com a entrada da bandeira amarela, os brasileiros passarão a pagar um acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Esse valor pode parecer pequeno à primeira vista, no entanto, ele se torna perceptível dependendo do nível de consumo da residência.

Em uma casa com consumo médio de 187 kWh, justamente, o impacto mensal será de aproximadamente R$ 3,52. Apesar de não ser um aumento elevado isoladamente, ele representa uma mudança em relação aos meses anteriores sem cobrança extra.

Esse sistema de bandeiras tarifárias funciona como uma forma de sinalizar ao consumidor o custo real da geração de energia. Até mesmo quem não acompanha o setor consegue entender quando a energia está mais cara ou mais barata.

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Como funcionam as bandeiras tarifárias

O modelo adotado no Brasil divide as tarifas em diferentes cores, indicando as condições de geração de energia no país. No entanto, cada uma delas representa um nível diferente de custo, o que influencia diretamente o valor final da conta.

A bandeira verde indica condições favoráveis, sem qualquer cobrança adicional ao consumidor. Já a bandeira amarela sinaliza um cenário menos favorável, com a aplicação de uma taxa extra sobre o consumo.

Quando a situação se torna mais crítica, justamente, entram em vigor as bandeiras vermelhas em dois patamares. O primeiro já representa um custo mais alto, enquanto o segundo indica um cenário ainda mais caro para geração de energia.

Diante dessa mudança para maio, a orientação da Agência Nacional de Energia Elétrica é que os consumidores redobrem a atenção ao uso de energia. No entanto, pequenas atitudes no dia a dia podem ajudar a reduzir o impacto no valor final da conta.

Mesmo com o aumento relativamente moderado, até mesmo ajustes simples no consumo podem fazer diferença ao longo do mês. A expectativa é que o cenário continue sendo monitorado, principalmente por conta das condições climáticas que influenciam diretamente o sistema energético.