O apresentador e ex-jogador Craque Neto deu o que falar ao anunciar mais uma venda milionária envolvendo o Palmeiras, trazendo detalhes que rapidamente chamaram a atenção dos torcedores. A informação foi revelada durante o programa Os Donos da Bola na última terça-feira (28), indicando um novo acordo de grande impacto para o clube.

Segundo ele, o Real Madrid já acertou a contratação de um dos jovens mais promissores da base palmeirense. Trata-se de Eduardo Conceição, meia de apenas 16 anos que vinha sendo tratado como uma das grandes joias do elenco.

Destaque nacional e internacional

A negociação, no entanto, não teve os valores divulgados pelo apresentador, o que aumentou ainda mais a curiosidade em torno do acordo. Justamente por se tratar de um atleta tão jovem e valorizado internamente, a transferência chama atenção pelo potencial envolvido.

Eduardo Conceição ganhou destaque recente ao ser um dos principais nomes do Palmeiras na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Até mesmo sendo o mais novo do elenco, o jogador conseguiu se destacar com atuações consistentes e chamou olhares dentro e fora do país.

Além disso, o atleta também acumula convocações para a Seleção Brasileira de base, reforçando sua projeção no cenário nacional. Ele esteve recentemente no grupo que conquistou a medalha de bronze no Sul-Americano sub-17, garantindo vaga para a Copa do Mundo da categoria, marcada para novembro, no Catar.

Números e desempenho reforçam projeção do jovem

Os números de Eduardo Conceição ajudam a explicar o interesse de um gigante europeu como o Real Madrid, ainda que os valores não tenham sido revelados. No ano passado, ele registrou 12 gols em 33 partidas pelo sub-17 do Palmeiras, mostrando regularidade ao longo da temporada.

Já em 2026, atuando pelo time sub-20, o meia soma 15 jogos, com cinco gols marcados e três assistências distribuídas. Esses dados reforçam justamente a evolução do atleta, que vem subindo de categoria e mantendo um bom nível de desempenho.

No entanto, o reconhecimento não é apenas recente, já que o jogador também foi campeão do Paulista Sub-15 em 2024. Na ocasião, ele já demonstrava características que hoje seguem sendo seu principal diferencial dentro de campo.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Trajetória de Eduardo Conceição

Em janeiro deste ano, Eduardo Conceição assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, consolidando sua ascensão dentro do clube. O vínculo firmado é válido até dezembro de 2029, o que demonstra a confiança depositada no atleta desde cedo.

A multa rescisória estabelecida chama atenção, sendo avaliada em 100 milhões de euros, valor que na cotação atual gira em torno de R$ 582,3 milhões. Esse número evidencia justamente o nível de expectativa criado em torno do jogador, mesmo ainda em início de carreira.

O jovem chegou ao Palmeiras em 2018, ainda nas categorias de futsal, e construiu toda sua trajetória dentro do clube. Com estilo marcado por velocidade, dribles e técnica apurada, ele rapidamente passou a ser visto como um talento diferenciado.

Diante desse cenário, a informação trazida por Craque Neto reforça mais uma possível venda expressiva envolvendo o Palmeiras, mesmo sem a divulgação dos valores. Ainda assim, o nome de Eduardo Conceição surge como mais um exemplo da força da base alviverde, que segue revelando talentos e despertando interesse internacional.