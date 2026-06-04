Quando o assunto é força bruta entre cães, um nome sempre surge como favorito absoluto. O Kangal Turco é apontado por especialistas como o cachorro mais poderoso do mundo, justamente por reunir potência física, mordida devastadora e uma presença que intimida qualquer outra raça.

Originário das montanhas da Turquia, o Kangal foi criado para uma função muito específica. Ele protege rebanhos contra lobos, ursos e chacais, enfrentando predadores de grande porte sem hesitar, até mesmo em situações extremas.

Apesar de não ser o mais alto entre os cães gigantes, ele vence no quesito potência pura. Sua estrutura óssea é robusta e a musculatura impressiona sob a pelagem clara, transmitindo uma imagem de força difícil de ignorar.

O dado que mais chama atenção, no entanto, está na mordida. O Kangal detém o recorde mundial entre os cães, com cerca de 743 PSI, número que triplica a força de raças conhecidas como o Pitbull e o Pastor Alemão.

Para se ter uma ideia, enquanto essas raças registram pouco mais de 230 PSI, o Kangal ultrapassa os 700. Isso explica justamente por que ele é considerado imbatível quando o assunto é imposição física e defesa de território.

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O que o faz tão amedrontador?

Um macho dessa raça pode pesar entre 50 kg e 65 kg, mas o tamanho não é o único diferencial. O conjunto entre peso, musculatura e instinto protetor faz com que ele se imponha contra qualquer ameaça.

No entanto, engana-se quem pensa que se trata de um cão agressivo por natureza. O Kangal é extremamente calmo e equilibrado, agindo apenas quando percebe risco real ao seu território ou à sua família.