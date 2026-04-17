Uma mudança recente tem chamado atenção justamente por mexer com um dos laços mais afetivos do dia a dia das famílias. No entanto, a novidade não envolve apenas emoção, mas também regras técnicas que buscam garantir segurança e organização em um momento delicado.

A cidade de Niterói (RJ) passou a permitir o sepultamento de cães e gatos em jazigos familiares, algo que até então não era autorizado. A medida foi oficializada após sanção do prefeito Rodrigo Neves, por meio da Lei nº 4.111, de 14 de abril de 2026, trazendo uma nova alternativa para os tutores.

Lei reconhece vínculo entre famílias e pets

A proposta, de autoria do vereador Anderson José Rodrigues, conhecido como Pipico, e com coautoria do vereador Leandro Portugal, reconhece justamente o papel dos animais dentro das famílias. No entanto, a legislação não se limita ao aspecto emocional, pois estabelece critérios claros para sua aplicação.

A nova regra vale tanto para cemitérios públicos quanto privados, permitindo que cães e gatos sejam sepultados em jazigos que pertençam ao tutor ou a familiares. Essa relação, no entanto, precisa ser comprovada por documentação, evitando possíveis irregularidades no processo.

Além disso, a medida atende a uma demanda crescente de pessoas que consideram seus animais como parte do núcleo familiar. Até mesmo no momento da despedida, muitos tutores buscavam alternativas mais próximas e afetivas, o que agora passa a ser regulamentado.

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Regras sanitárias são obrigatórias

Apesar do avanço no reconhecimento afetivo, a lei impõe uma série de exigências justamente para evitar riscos à saúde pública. O sepultamento não poderá ocorrer no mesmo compartimento destinado aos restos mortais humanos, sendo obrigatório um espaço separado.

Outro ponto importante é a exigência de uma declaração emitida por médico-veterinário, que deve estar regularmente inscrito no conselho profissional. Esse documento precisa atestar que o animal não morreu em decorrência de doença infectocontagiosa de notificação obrigatória.

Além disso, o procedimento deverá seguir normas sanitárias, ambientais e administrativas definidas pelos órgãos competentes. Sem essas condições, o sepultamento simplesmente não poderá ser realizado, reforçando o caráter técnico da medida.

A lei também estabelece proibições claras, como nos casos em que não houver comprovação da causa da morte do animal ou quando não houver autorização do cemitério responsável. Essas restrições existem justamente para proteger o meio ambiente e garantir segurança nos processos funerários.

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Cemitérios e prefeitura terão papel decisivo

Na prática, cada cemitério poderá criar regras próprias para organizar o funcionamento da nova medida. No entanto, essas normas internas deverão estar alinhadas com a legislação municipal e com as exigências sanitárias já estabelecidas.

Isso significa que os responsáveis poderão definir fluxos de atendimento, documentos necessários e procedimentos operacionais. Até mesmo a forma de autorização poderá variar, desde que respeite os critérios legais já definidos pela lei.

O Poder Executivo também poderá regulamentar a aplicação da norma, detalhando pontos que ainda precisam de ajustes. Entre eles estão questões administrativas, ambientais e de fiscalização, que serão essenciais para o funcionamento adequado da medida.

Com isso, a implementação dependerá não apenas da lei em si, mas também da organização dos cemitérios e das orientações da prefeitura. Justamente por isso, a expectativa é que o processo seja ajustado gradualmente.

A Lei nº 4.111/2026 já está em vigor desde a sua publicação, e as despesas relacionadas à sua execução serão custeadas por dotações orçamentárias próprias. Ainda assim, a medida coloca Niterói entre as cidades que reconhecem oficialmente a importância dos animais de estimação dentro das famílias, ampliando o debate sobre esse vínculo.