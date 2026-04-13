As parcelas do Bolsa Família referentes ao mês de abril de 2026 terão início na quinta-feira, 16. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou que aproximadamente 18,73 milhões de famílias em todos os 5.570 municípios do Brasil serão beneficiadas.

O montante total a ser repassado neste mês é de R$ 12,77 bilhões, refletindo a importância do programa para a população de baixa renda. Os pagamentos serão realizados de forma escalonada, começando pelos beneficiários cujo dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) é 1.

O calendário se estenderá até o dia 31 de abril, garantindo que todos os inscritos recebam suas parcelas no prazo estabelecido. Para mais informações sobre o Bolsa Família, os beneficiários podem entrar em contato com o Disque Social pelo número 121 ou com a Caixa Econômica Federal pelo número 111.

Critérios de Elegibilidade e Valores do Bolsa Família

O Bolsa Família é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que possuem uma renda de até R$ 218 mensais por membro da família. O cadastramento deve ser realizado em postos de atendimento da assistência social nos municípios.

Desde a reformulação do programa em março de 2023, o Governo Federal assegura um valor mínimo de R$ 600 por família, além de adicionais baseados na composição familiar.

O programa também oferece benefícios variáveis. O Benefício Variável Familiar Nutriz, por exemplo, concede seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês com até seis meses, visando garantir a alimentação adequada.

Além disso, há um adicional de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos, e um benefício de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos. O Benefício Variável Familiar Criança (BVC) proporciona um extra de R$ 50 para crianças e adolescentes entre sete e 16 anos incompletos.