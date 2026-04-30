O processo de recadastramento da senha do Cartão Bolsa Família é essencial para garantir o acesso aos benefícios do programa. Para realizar essa atualização, os beneficiários devem seguir algumas etapas simples, que podem ser realizadas por meio do Atendimento Caixa ao Cidadão.

Passo a Passo para o Recadastramento

Primeiramente, o beneficiário deve ligar para o número 111, que é o Atendimento Caixa ao Cidadão. Ao entrar em contato, deve-se digitar a opção 5, que corresponde ao Cartão Bolsa Família e Cartão Social.

Em seguida, é necessário selecionar a opção 2, que se refere ao desbloqueio do cartão social, cadastramento ou recadastramento de senha. É importante ter em mãos o Número de Identificação Social (NIS), a carteira de identidade e o CPF, pois esses dados serão solicitados durante a ligação.

Após completar o atendimento telefônico, o próximo passo é comparecer a uma Lotérica. Nesse momento, o beneficiário deve levar um documento de identificação para finalizar o processo de cadastramento ou recadastramento da senha.

Consultas sobre Seleção do Benefício

Além do recadastramento da senha, muitos beneficiários podem se perguntar como verificar se foram selecionados para receber o Bolsa Família. A comunicação sobre a seleção é feita por meio de uma carta enviada para a residência do beneficiário.

Caso não tenha recebido essa notificação, é recomendável procurar o setor responsável pelo Bolsa Família no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social ou na Prefeitura da cidade. Outra alternativa é consultar a situação do benefício através do aplicativo Bolsa Família ou pelo mesmo número de atendimento, 111.

Os beneficiários têm acesso aos seus benefícios do Bolsa Família por meio de uma Conta Poupança Social Digital, que é automaticamente aberta quando o cadastro está completo e com dados corretos.

Além do saque com o cartão, essa conta permite transferências, pagamentos e operações via PIX pelo aplicativo CAIXA Tem. Caso os dados não sejam suficientes para a abertura da conta, o benefício pode ser sacado em Unidades Lotéricas ou agências da CAIXA, com ou sem cartão.