Estar atento as informações e novidades envolvendo pagamentos e benefícios é importante, afinal de contas todo dinheiro é bem-vindo. Tanto é, que a Caixa está liberando os pagamentos ligados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

O saque-aniversário do FGTS segue um calendário anual definido pela Caixa Econômica Federal conforme o mês de nascimento do trabalhador.

A modalidade permite retirar uma parte do saldo das contas do FGTS todos os anos, desde que a adesão tenha sido feita previamente nos canais oficiais do banco.

Os trabalhadores nascidos em maio, por exemplo, podem sacar o benefício entre os dias 4 de maio e 31 de julho de 2026. Quem ainda não realizou a retirada tem até o fim deste mês para movimentar os recursos. Após o encerramento do prazo, será necessário aguardar o calendário do próximo ano, caso permaneça na modalidade.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Como funciona para quem escolhe o saque-aniversário

Ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador continua recebendo normalmente os depósitos mensais do empregador em sua conta do FGTS.

No entanto, em caso de demissão sem justa causa, passam a valer regras específicas para o acesso ao saldo do fundo. A adesão pode ser feita pelo aplicativo FGTS, pelo site da Caixa Econômica Federal ou em uma agência do banco.

Para verificar se o valor está disponível, basta acessar o aplicativo FGTS ou os demais canais oficiais da Caixa. Neles, o trabalhador pode consultar se aderiu ao saque-aniversário, conferir o valor liberado e verificar a data-limite para realizar o saque conforme o calendário vigente.