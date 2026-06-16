A Copa do Mundo já está a todo vapor, tanto é, que no último sábado (13), a Seleção Brasileira foi a campo e ficou no empate por 1 a 1 diante do Marrocos. Mas, o nosso país ainda tem mais jogos no Mundial e com isso causa mudanças por aqui, como é o caso da Caixa, que precisou fazer uma alteração devido a realização das partidas.

Durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo, a Caixa Econômica Federal vai ajustar os horários dos sorteios e também o encerramento das apostas das loterias. As mudanças acontecem nos dias 19 e 24 de junho, datas em que a seleção brasileira entra em campo pela fase de grupos do torneio.

Em função da partida entre Brasil e Haiti, na próxima sexta-feira (19), o sorteio será realizado no dia seguinte, 20 de junho, às 8h30. Já o confronto contra a Escócia, marcado para o dia 24, faz com que o sorteio seja transferido para 25, também às 8h30.

Créditos: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Novas datas dos sorteios

19 de junho (Brasil x Haiti) → sorteio em 20 de junho , às 8h30

→ sorteio em , às 8h30 24 de junho (Brasil x Escócia) → sorteio em 25 de junho, às 8h30

Os horários valem para diversas modalidades, incluindo Loteria Federal, Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania, Dupla Sena, Super Sete, Dia de Sorte, Timemania e +Milionária.

Bolões pela internet tem alteração no prazo das apostas

O encerramento das apostas será feito às 20h da véspera de cada sorteio. Já os bolões realizados pela internet terão um prazo estendido: poderão ser adquiridos até 30 minutos antes dos sorteios, ou seja, até 10h30 no dia 24 de junho e até 8h nos dias 20 e 25 de junho.

Segundo a Caixa, as alterações têm como objetivo garantir a participação dos apostadores sem comprometer a regularidade, a transparência e a segurança dos sorteios. A instituição reforça ainda a recomendação para que os apostadores acompanhem possíveis atualizações pelos canais oficiais.