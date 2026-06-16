Na era da tecnologia e informação, infelizmente as fake news estão por toda parte. Por isso, é necessário checar as notícias que envolvem os mais variados assuntos. Sobre o tema, a Caixa trouxe alerta importante envolvendo um possível golpe.

Mensagens patrocinadas que circulam nas redes sociais têm divulgado a falsa informação de que usuários do aplicativo Caixa Tem teriam direito a receber até R$ 15 mil em razão de um suposto vazamento de dados.

A Caixa Econômica Federal esclareceu que a informação não procede e afirmou que não existe qualquer programa de indenização relacionado ao aplicativo.

Os conteúdos vêm sendo compartilhados principalmente por meio de vídeos que alegam que pessoas com qualquer final de CPF poderiam solicitar o pagamento por meio de um procedimento simples e rápido.

Para aumentar a credibilidade da narrativa, as publicações utilizam referências à Caixa, imagens associadas a veículos de imprensa e links externos.

Segundo o banco, todas as informações oficiais sobre benefícios, serviços e programas são divulgadas exclusivamente pelos canais institucionais da Caixa. A instituição reforça que não há qualquer ressarcimento, compensação financeira ou benefício vinculado às alegações apresentadas nos anúncios.

Créditos: Agência Brasil/Marcello Casal Jr

Simulação de comunicados oficiais

Os materiais divulgados nas redes sociais mostram pessoas narrando uma suposta decisão da Caixa de indenizar usuários que teriam sido afetados por um incidente de segurança envolvendo o Caixa Tem.

Durante os vídeos, são exibidos comunicados atribuídos ao banco orientando os usuários a acessarem links para consultar valores supostamente disponíveis e solicitar transferências via Pix.

Análises realizadas por serviços de checagem de fatos apontaram fortes indícios de uso de inteligência artificial na produção dos conteúdos. Ferramentas especializadas identificaram alta probabilidade de que os áudios utilizados tenham sido gerados artificialmente para simular pronunciamentos oficiais.

Em nota enviada à imprensa, a Caixa negou a existência de qualquer programa de pagamento de indenizações de até R$ 15 mil para usuários do Caixa Tem.

O banco também destacou que a estratégia de divulgar todos os finais de CPF como supostos beneficiários é uma prática comum em conteúdos enganosos, utilizada para ampliar o alcance das publicações e aumentar a sensação de que qualquer pessoa pode receber os valores prometidos.

Diante da disseminação das mensagens, a instituição recomenda que os cidadãos verifiquem informações diretamente nos canais oficiais antes de fornecer dados pessoais ou acessar páginas desconhecidas.

Orientações para evitar golpes

A Caixa orienta os usuários a nunca informarem senhas, códigos de autenticação ou dados bancários em páginas acessadas por meio de links recebidos em redes sociais, aplicativos de mensagens ou e-mails não verificados.

A instituição também alerta que sites suspeitos podem ser utilizados para instalar programas maliciosos capazes de monitorar atividades realizadas em computadores e celulares.

Entre as recomendações de segurança estão:

Utilizar navegadores sempre atualizados;

Manter programas antivírus ativos;

Verificar a autenticidade dos sites antes de fornecer qualquer informação;

Desconfiar de promessas de pagamentos rápidos ou indenizações inesperadas.

O banco ressalta ainda que não envia mensagens por SMS contendo links para atualização cadastral, liberação de benefícios ou recebimento de valores.