Na quarta-feira, 27 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza os pagamentos do Bolsa Família para beneficiários com NIS final 8. O calendário de pagamentos deste mês começou no dia 18 e se estende até o dia 29, com repasses realizados de forma escalonada.

O programa atende cerca de 18,7 milhões de famílias, garantindo um valor mínimo de R$ 600, que pode ser ajustado de acordo com a composição familiar.

Os pagamentos são organizados pela ordem do último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Para aqueles com NIS final 1, o pagamento foi disponibilizado no primeiro dia de repasses, enquanto os beneficiários com NIS final 0 receberão seu valor no último dia do calendário, que é 29 de maio. Essa estrutura garante que todos os beneficiários tenham acesso aos seus recursos de maneira organizada.

Condições para Receber o Benefício

Para ser elegível ao Bolsa Família, a renda mensal familiar deve ser de até R$ 218 por pessoa. Essa condição é fundamental para que as famílias possam se inscrever no programa. A renda total deve ser dividida pelo número de integrantes da família, e se o resultado for inferior ao limite estipulado, a família pode se inscrever.

Além do critério de renda, os beneficiários devem cumprir algumas obrigações, como manter crianças e adolescentes na escola, realizar acompanhamento pré-natal para gestantes e manter as carteiras de vacinação atualizadas.

As inscrições para o Bolsa Família são realizadas por meio do Cadastro Único (CadÚnico), que permite a inclusão de famílias de baixa renda em diversos programas sociais do Governo Federal. A inscrição deve ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.

Os beneficiários têm a opção de movimentar os valores do Bolsa Família através do aplicativo Caixa Tem, o que elimina a necessidade de ir até uma agência. Além disso, podem utilizar o cartão virtual do Caixa Tem para fazer compras em estabelecimentos comerciais e realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes bancários.