Um dos aplicativos mais vistos pelos brasileiros na atualidade é o Caixa Tem, que movimenta diversos programas, que geram renda a população. Mas, se você faz parte desse time que faz uso da ferramenta, fique ligado que uma novidade está confirmada.

O aplicativo Caixa Tem, utilizado por milhões de brasileiros para movimentar benefícios sociais, passará por uma atualização a partir de 7 de julho. A plataforma é usada para o pagamento e gerenciamento de programas como Bolsa Família, Pé-de-Meia, aposentadorias, pensões do INSS e outros benefícios administrados pelo governo federal.

Até o momento, não há informações indicando que o aplicativo ficará indisponível durante a atualização. Mesmo assim, os beneficiários devem acompanhar os comunicados oficiais da Caixa Econômica Federal para verificar possíveis mudanças no funcionamento do serviço e evitar transtornos ao acessar suas contas.

Outra data importante para quem recebe o Bolsa Família é 10 de julho, quando ocorre a extração da base de dados do Cadastro Único para o Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec). Já os pagamentos da parcela de julho serão realizados entre os dias 20 e 31, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Informações sobre o calendário de julho

O calendário de julho prevê depósitos em 20 de julho para beneficiários com NIS final 1, seguindo de forma escalonada até 31 de julho, quando recebem os inscritos com NIS final 0. O cronograma mantém o modelo tradicional adotado pelo programa, com pagamentos distribuídos nos últimos dias úteis do mês.

Além do calendário de julho, o governo já definiu todas as datas de pagamento do Bolsa Família para 2026. Os repasses ocorrerão mensalmente entre janeiro e dezembro, permitindo que as famílias beneficiárias possam se organizar financeiramente ao longo do ano.

Calendário do Bolsa Família de julho/2026:

Final do NIS Recebe no dia 1 20 de julho 2 21 de julho 3 22 de julho 4 23 de julho 5 24 de julho 6 27 de julho 7 28 de julho 8 29 de julho 9 30 de julho 0 31 de julho

Confira o calendário de 2026 do Bolsa Família: