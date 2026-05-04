Uma prefeitura Brasileira está avançando na busca de um empréstimo de R$ 1 bilhão com o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido como “Banco do BRICS”. O objetivo desse financiamento é viabilizar obras no Anel Rodoviário, uma importante via de acesso na capital.

Na última terça-feira, 28 de abril de 2026, a Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal deu o primeiro aval para o projeto de lei que autoriza a busca por esses recursos.

O projeto ainda precisa passar por mais três comissões na Câmara antes de ser votado em plenário. O relator na Comissão de Legislação e Justiça, vereador Vile Santos, apresentou uma emenda que inclui diretrizes sobre a aplicação dos recursos.

Essa medida visa garantir que o uso do crédito esteja alinhado ao Plano Diretor e ao Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), conforme as informações da Câmara Municipal. O projeto deve obter a aprovação de dois terços dos vereadores para seguir adiante.

Intervenções no Anel Rodoviário

O empréstimo será utilizado para custear grandes intervenções no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, que enfrenta problemas como engarrafamentos e vegetação alta, mesmo após a municipalização.

Entre as obras previstas estão a construção de viadutos nas avenidas Amazonas e Presidente Antônio Carlos, além de melhorias na Praça São Vicente, localizada no bairro Padre Eustáquio. A ideia de contratar o empréstimo surgiu após um encontro do prefeito Álvaro Damião com a ex-presidente Dilma Rousseff, que agora lidera o Novo Banco de Desenvolvimento.

O NBD é um bloco intergovernamental formado por países emergentes, incluindo o Brasil, e tem como objetivo financiar projetos de desenvolvimento sustentável. A colaboração com essa instituição financeira é vista como uma oportunidade para Belo Horizonte avançar em suas obras de infraestrutura.