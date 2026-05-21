A prefeitura de Salvador convocou quase 320 mil beneficiários do Bolsa Família para realizar o acompanhamento obrigatório das condicionalidades de saúde referentes ao período de janeiro a junho de 2026.
O procedimento acontece nas unidades de Atenção Primária à Saúde e é necessário para garantir a continuidade do benefício. Segundo a administração municipal, a ausência no acompanhamento pode causar bloqueios, suspensões ou até o cancelamento do pagamento.
Entre os serviços oferecidos durante o acompanhamento estão a atualização do cartão de vacinação, a avaliação nutricional das crianças e o acompanhamento pré-natal das gestantes. A Secretaria Municipal de Saúde informou que 469.010 beneficiários precisam passar pelo procedimento nesta primeira vigência de 2026.
Até 15 de maio, apenas 149.663 pessoas haviam comparecido às unidades de saúde, número que representa 31,91% do público previsto pela prefeitura.
Público prioritário e documentos
A Secretaria Municipal de Saúde alertou que o percentual de comparecimento ainda está abaixo do esperado e reforçou a necessidade de procurar a unidade de saúde mais próxima o quanto antes.
De acordo com a técnica de referência do Bolsa Família da secretaria, Nailza Barbosa, o acompanhamento é importante para manter o benefício e também para identificar precocemente possíveis problemas de saúde entre crianças, gestantes e mulheres atendidas pela atenção básica.
O público prioritário do acompanhamento inclui gestantes, crianças menores de sete anos e mulheres entre 14 e 44 anos. Para realizar o procedimento, os beneficiários devem apresentar documento de identificação, cartão do Bolsa Família e, quando necessário, a caderneta da criança e o cartão da gestante.
Segundo a prefeitura, o acompanhamento obrigatório das condicionalidades de saúde deve ser realizado dentro do prazo estabelecido para evitar problemas no recebimento do benefício. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que os beneficiários não deixem o comparecimento para os últimos dias da vigência.
O acesso ao conteúdo será liberado imediatamente após o anúncio.
Deixe um comentário