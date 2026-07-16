Com liberação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o mais novo reforço do Palmeiras já pode fazer sua estreia vestindo a camisa alviverde. O reforço em questão é o zagueiro Alexander Barboza, de 31 anos de idade, que chega para qualificar o setor defensivo do time paulista.

Nesta quinta-feira (16), o argentino foi regularizado no BID da CBF e, com isso, está liberado para entrar em campo pelo Verdão. Barboza já vem treinando com o elenco desde a reapresentação visando a sequência da temporada e está habituado ao trabalho do técnico Abel Ferreira.

O novo reforço deve brigar por um lugar entre os titulares do comandante palmeirense, especialmente para atuar ao lado de Gustavo Gómez, capitão e principal referência do plantel atual palestrino. Hoje, Murilo é quem forma dupla de zaga com o paraguaio.

Para tirar Barboza do Botafogo, a diretoria alviverde topou desembolsar cerca de 4 milhões de euros. O argentino estava em fim de vínculo com a agremiação carioca e, por isso, poderia se transferir sem custos para o Nubank Parque no final do ano. O Palestra, no entanto, optou por tê-lo de forma antecipada. O contrato firmado entre as partes é válido até dezembro de 2028.

Créditos: Donnay Medeiros/Palmeiras

Palmeiras encara o Coritiba

Com a retomada do calendário, após a parada para a Copa do Mundo, os clubes se preparam para dar sequência aos compromissos. O Verde, por exemplo, tem pela frente o Coritiba. Os times se enfrentam na próxima quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pelo Brasileirão.

Os comandados de Abel lideram o certame nacional, com 41 pontos conquistados, sete a mais que o Flamengo, segundo colocado. Assim como na jornada passada, líder e vice-líder são novamente os principais candidatos ao título e devem protagonizar a briga pela taça.

Além do Brasileiro, o Palmeiras tem pela frente no andamento da temporada os mata-matas da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América.