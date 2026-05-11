O Brasil e a China anunciaram um acordo que permite a isenção recíproca de vistos, beneficiando cidadãos dos dois países em viagens de até 30 dias. Essa medida, que entrou em vigor no dia 11 de maio de 2026, visa facilitar o intercâmbio entre as nações e estimular o turismo.

Com a nova regra, os cidadãos chineses poderão entrar no Brasil sem a necessidade de visto, enquanto os brasileiros já desfrutam dessa facilidade desde maio de 2025. A isenção de vistos é uma estratégia que visa aumentar o número de turistas que visitam o Brasil, contribuindo para a economia local.

O governo brasileiro espera um aumento significativo no fluxo de turistas chineses, especialmente após o recorde histórico de 9,2 milhões de viajantes estrangeiros que o Brasil recebeu em 2025.

Impacto no turismo e nas relações bilaterais

A medida de isenção de vistos não apenas facilita viagens, mas também tem o potencial de aprofundar as relações entre Brasil e China. O acordo é parte de uma estratégia mais ampla para impulsionar áreas como negócios, entretenimento e turismo. Além disso, a isenção de vistos vai ao encontro das celebrações do “Ano Cultural Brasil–China”, que promove intercâmbios culturais e sociais entre os dois países.

A isenção de vistos é aplicável a viagens de até 30 dias, abrangendo diversas finalidades. Isso inclui turismo, negócios, participação em congressos e eventos esportivos, além de visitas a familiares. A regra é uma oportunidade para que cidadãos de ambos os países explorem novas culturas e ampliem suas experiências internacionais.

Com o acordo, espera-se que o Brasil se torne um destino mais atrativo para os turistas chineses, que buscam explorar as belezas naturais e a diversidade cultural do país. A medida pode resultar em um aumento na receita do setor de turismo e contribuir para a recuperação econômica, especialmente em áreas que dependem fortemente do turismo internacional.