Chitãozinho & Xororó, conhecidos como uma das duplas mais respeitadas do sertanejo brasileiro, estão expandindo seus horizontes financeiros além da música. Reconhecendo a instabilidade das instituições financeiras, os artistas decidiram investir os valores dos cachês de suas apresentações no agronegócio.

Essa escolha é uma estratégia de diversificação de seus patrimônios, buscando segurança e confiabilidade em suas aplicações. Os irmãos paranaenses optaram por adquirir fazendas individuais em estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Essas propriedades não apenas servem como locais de lazer, mas também são utilizadas para a produção de gado e cultivo de grãos. Chitãozinho, por exemplo, é proprietário da Fazenda Galopeira, localizada em Mozarlândia, Goiás, onde intensificou a criação de gado da raça Nelore e o cultivo de soja. Isso está alinhado com a crescente atividade agrícola moderna na região.

Estrutura das Fazendas

A Fazenda Galopeira ocupa uma área de aproximadamente 900 hectares, permitindo a preservação ambiental ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade. Chitãozinho firmou uma parceria com a UPL, uma multinacional que fornece soluções agrícolas, incluindo defensivos e insumos biológicos.

A colaboração é parte de sua estratégia para garantir que as operações da fazenda sejam sustentáveis e lucrativas. Por sua vez, Xororó possui a Fazenda Rancho Fundo, localizada em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul.

Com mais de 2,6 mil hectares e um rebanho de mais de 2 mil cabeças de gado, a propriedade tem contribuído significativamente para o aumento do patrimônio do artista. Assim como Chitãozinho, Xororó também está aproveitando as oportunidades no agronegócio para expandir seu império financeiro.

Apesar do foco nos negócios, Chitãozinho e Xororó continuam a celebrar sua carreira musical, que já dura 55 anos. A dupla permanece ativa nos palcos, realizando shows em todo o Brasil e mantendo uma forte conexão com seus fãs.