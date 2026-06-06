Existem cidades no Brasil que viram notícia por diversos motivos, mas essa que vamos citar aqui chama atenção por um motivo não muito comum: o corte de 64,6% de beneficiários do Bolsa Família. Mas, essa redução tem um motivo.

O município de Arroio do Meio, localizado no interior do Rio Grande do Sul, registrou uma queda expressiva no número de beneficiários do Bolsa Família nos últimos 15 meses.

Em janeiro de 2025, o programa atendia 534 moradores. Atualmente, esse total caiu para 189 pessoas, o que representa uma redução de 64,6% e a saída de 345 beneficiários da lista de contemplados.

Os dados foram divulgados no último domingo (31/5) pelo prefeito Sidnei Eckert em suas redes sociais. Segundo o chefe do Executivo, o resultado é consequência de uma ação desenvolvida desde o início de 2025 em parceria com a Secretaria de Assistência Social e empresas instaladas na cidade.

Inserção dos moradores do munícipio no mercado de trabalho

De acordo com Eckert, o principal objetivo da iniciativa foi promover a inserção de beneficiários no mercado de trabalho, ampliando as oportunidades de geração de renda e reduzindo a dependência de programas assistenciais.

A estratégia adotada pelo município envolveu a identificação de pessoas aptas ao trabalho, orientação profissional e encaminhamento para vagas disponíveis nas empresas locais.

Com o apoio do setor produtivo, muitos beneficiários passaram a ocupar empregos formais, conquistando autonomia financeira e melhores condições para o sustento de suas famílias.

O prefeito destacou ainda que os resultados alcançados despertaram o interesse de gestores de outras regiões do país. Segundo ele, a experiência de Arroio do Meio será apresentada em eventos no Mato Grosso, onde as ações implementadas no município servirão de referência para outras administrações.

Os números divulgados pela prefeitura mostram que, em pouco mais de um ano, o total de beneficiários do Bolsa Família em Arroio do Meio passou de 534 para 189 pessoas.