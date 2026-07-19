O município de Gavião Peixoto, localizado no interior de São Paulo, foi apontado como a cidade com a melhor qualidade de vida do Brasil no ranking de 2026 do Índice de Progresso Social (IPS). O levantamento, elaborado pelo Imazon em parceria com outras instituições, analisou todos os 5.570 municípios brasileiros e revelou que as melhores colocações continuam concentradas nas regiões Sul e Sudeste, enquanto Norte e Nordeste registram, em sua maioria, os menores indicadores.

O IPS avalia o desenvolvimento social e ambiental das cidades sem considerar apenas aspectos econômicos. Para isso, o estudo utiliza 57 indicadores que abrangem áreas como saúde, educação, segurança, saneamento, acesso à informação, sustentabilidade e oportunidades para a população. Os dados são obtidos em bases públicas de órgãos como IBGE, DataSUS, Inep e MapBiomas, permitindo uma comparação abrangente entre os municípios brasileiros.

Além da liderança no ranking de qualidade de vida, Gavião Peixoto também se destaca por sua importância para a indústria aeronáutica nacional. O município abriga a maior unidade industrial da Embraer, considerada um dos principais centros de pesquisa, desenvolvimento e fabricação de aeronaves da empresa. O complexo desempenha papel estratégico para o setor aeroespacial brasileiro e impulsiona a economia local por meio da geração de empregos qualificados e investimentos em tecnologia.

Outro diferencial da cidade é a presença da maior pista de pouso e decolagem das Américas e de todo o Hemisfério Sul. Com 4.967 metros de extensão, a estrutura foi projetada para atender testes e operações de aeronaves de diferentes categorias, tornando-se uma referência para a indústria da aviação.

Na unidade da Embraer são produzidos modelos de destaque, como o cargueiro militar C-390 Millennium, o turboélice A-29 Super Tucano e os jatos executivos da família Praetor. O local também participa da modernização de aeronaves militares, incluindo o caça Gripen, consolidando Gavião Peixoto como um dos principais polos de inovação tecnológica e desenvolvimento industrial do Brasil.