Aracaju voltou a ganhar destaque no cenário nacional ao figurar como a segunda cidade mais sustentável do Nordeste, de acordo com o Ranking de Cidades Sustentáveis 2026, divulgado pela Bright Cities. No levantamento, a capital sergipana aparece atrás apenas de Salvador (BA) e à frente de capitais como Recife (PE), Fortaleza (CE) e João Pessoa (PB).
O estudo analisou 338 municípios brasileiros com população superior a 100 mil habitantes, utilizando 43 indicadores distribuídos em cinco eixos principais: prosperidade, governança, bem-estar, segurança e infraestrutura e serviços básicos. A metodologia segue padrões da norma internacional ISO 37120, que mede a eficiência dos serviços urbanos e a qualidade de vida nas cidades.
Outro indicador relevante vem do Instituto Imazon, que em 2025 avaliou o Índice de Progresso Social (IPS) dos municípios brasileiros. Nesse ranking, Aracaju aparece como a terceira capital do Nordeste com melhor desempenho, reforçando sua posição entre as cidades mais bem avaliadas da região.
Na classificação regional do IPS, João Pessoa lidera com 67,00 pontos, seguida por Teresina (65,76) e Aracaju (65,73). Na sequência aparecem Natal (65,63), Fortaleza (64,44), São Luís (64,27), Recife (63,33), Salvador (62,05) e Maceió, que encerra a lista com 61,48 pontos.
Esses indicadores consolidam Aracaju como uma das capitais mais bem posicionadas do Nordeste quando o assunto é qualidade de vida e sustentabilidade urbana. Com isso, a capital sergipana fortalece sua imagem como referência regional em desenvolvimento sustentável urbano contemporâneo e contínuo.
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