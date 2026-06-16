Muitos brasileiros tem o sonho da casa própria. Mas, infelizmente para grande maioria esse caminho não é nada fácil. Agora, já imaginou um local que te entrega um terreno e ainda garante auxílio apenas para morar lá? Isso é algo impensável aqui no Brasil, que existe nos Estados Unidos, em uma cidade.

A pequena comunidade rural de Curtis, localizada no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, criou um programa que oferece terrenos gratuitos e incentivos financeiros para atrair novos moradores.

Com cerca de 800 habitantes, a cidade busca conter a redução populacional e incentivar a chegada de famílias interessadas em viver longe dos grandes centros urbanos. Os participantes recebem lotes com infraestrutura já instalada, mas precisam atender a uma série de exigências relacionadas à construção e residência.

Como funciona o programa de moradia

Combate ao despovoamento: a iniciativa foi desenvolvida para atrair novos residentes e frear a queda no número de habitantes de Curtis.

a iniciativa foi desenvolvida para atrair novos residentes e frear a queda no número de habitantes de Curtis. Infraestrutura pronta: os terrenos são entregues sem custo inicial e contam com ruas pavimentadas, além de acesso a água, energia elétrica e demais serviços essenciais.

os terrenos são entregues sem custo inicial e contam com ruas pavimentadas, além de acesso a água, energia elétrica e demais serviços essenciais. Compromisso de moradia: os beneficiários devem construir uma casa no lote em até dois anos e estabelecer residência permanente na cidade.

os beneficiários devem construir uma casa no lote em até dois anos e estabelecer residência permanente na cidade. Incentivo para famílias: o município oferece auxílio financeiro entre US$ 750 e US$ 1.750, valor que varia conforme a quantidade de filhos matriculados nas escolas locais.

Para evitar a especulação imobiliária, as regras do programa determinam que os contemplados arquem com todos os custos da construção e utilizem o imóvel como moradia. A proposta não permite a obtenção do terreno para fins de investimento ou revenda.

Embora o lote seja gratuito, a maior parte do investimento fica por conta do novo morador, que precisa financiar a construção da residência, providenciar a regularização do projeto e assumir as despesas de instalação e manutenção.

Além de ampliar a população, a iniciativa busca fortalecer o desenvolvimento social e garantir a sustentabilidade de Curtis no longo prazo.

O incentivo destinado às famílias com filhos tem como objetivo manter as escolas em funcionamento, estimular a chegada de jovens moradores e criar condições para que novas gerações se estabeleçam na cidade, oferecendo uma alternativa para quem procura uma vida mais tranquila nas Grandes Planícies dos Estados Unidos.