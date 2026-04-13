Cidade brasileira que corre o risco de ser invadida pelo mar nos próximos anos vai investir pesado para acabar com os alagamentos. Trata-se de Santos, que recentemente deu início a construção de uma nova estação elevatória para combater enchentes em sua entrada.

As obras começaram no bairro do Saboó, com a instalação do canteiro e preparação do terreno às margens da Avenida Engenheiro Augusto Barata. A estrutura é considerada estratégica para reduzir os alagamentos em uma das regiões mais críticas da cidade.

Com uma área de cerca de 2 km², o empreendimento deve impactar diretamente o tráfego na principal estrada santista e melhorar as condições operacionais no entorno do porto. A estação terá oito bombas verticais a diesel, com capacidade total de vazão de 20 m³ por segundo.

Créditos: Divulgação/Prefeitura de Santos

O sistema permitirá o escoamento rápido da água acumulada, assim reduzindo o tempo de permanência das enchentes. Os alagamentos são provocados, principalmente, pelas chuvas intensas de poucos minutos. O projeto integra um plano de macrodrenagem e custará R$ 153,3 milhões aos cofres públicos.

Santos pode ser invadida pelo mar

A preocupação da cidade paulista vai além da questão dos alagamentos. O poder público também está em alerta para a possibilidade de o município ser invadido pelo mar.

Recentemente, um estudo norte-americano, publicado na última semana pela revista Environmental Research Letters, apontou que Santos pode ser totalmente invadida pelo mar nos próximos anos por conta do aumento do nível dos oceanos.

A situação do município da Baixada Santista é considerada alarmante porque os efeitos poderão começar a ser sentidos até 2050. O chamado ponto de não retorno foi atingido, o que significa que é questão de tempo para isso acontecer.

Até lá, porém, ações podem ser feitas para atrasar e minimizar o impacto disso. Essa é uma questão que deve ser prioritária na administração santista daqui para frente.