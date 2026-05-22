Na sexta-feira, 22 de maio, a previsão do tempo para Minas Gerais indica a continuidade de condições climáticas instáveis. O Sudeste, onde se inclui o estado, deve enfrentar pancadas de chuva, especialmente no nordeste de Minas Gerais. Essa instabilidade é resultado de uma massa de ar frio que afeta a região, trazendo temperaturas amenas e umidade elevada.

As chuvas previstas para o dia 22 são isoladas, mas podem ser significativas em algumas áreas. O litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo também deve registrar chuvas, enquanto o nordeste de Minas Gerais poderá ter pancadas mais intensas.

As temperaturas em Minas Gerais devem variar, com máximas chegando a 34 °C e mínimas em torno de 16 °C. Essa variação reflete a influência das chuvas e da umidade no clima local.

Condições nas regiões vizinhas

Enquanto Minas Gerais enfrenta esse cenário, outras regiões do Sudeste também apresentam previsão de chuvas. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, as condições climáticas são semelhantes, com pancadas de chuva ao longo do dia. Por outro lado, a Região Sul do Brasil ainda lida com o frio, com possibilidade de geada em áreas específicas.

Em relação às temperaturas, o estado de Minas Gerais deve manter uma amplitude térmica moderada. As mínimas em algumas cidades podem cair para 16 °C, enquanto as máximas podem chegar até 34 °C.

Essa diferença é comum em dias de chuva, onde a presença de nuvens e a umidade influenciam diretamente na sensação térmica. A previsão de chuvas isoladas contribui para um clima mais ameno, mas ainda assim, as temperaturas podem ser elevadas em algumas áreas do estado.

As chuvas esperadas para Minas Gerais têm potencial para impactar a agricultura e o abastecimento de água na região. A umidade trazida pelas precipitações é benéfica para as plantações, especialmente em um período em que a seca pode afetar a produção agrícola.