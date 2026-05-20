Na manhã do dia 19 de maio, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para todo o estado de São Paulo, indicando a possibilidade de tempestades. Este aviso se estende até as 9h do dia 21 de maio e prevê chuvas intensas, com volumes que podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia.

Além disso, há expectativa de ventos fortes, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e a possibilidade de granizo. O alerta do Inmet também destaca os riscos de cortes de energia elétrica, quedas de galhos de árvores e alagamentos.

Os danos em plantações são uma preocupação, visto que as condições climáticas adversas podem impactar a agricultura local. A população é orientada a tomar precauções, especialmente em áreas mais suscetíveis a alagamentos e quedas de árvores, para evitar transtornos e garantir a segurança.

Previsão do tempo na capital

Na capital paulista, a previsão para o dia 19 de maio inclui chuviscos isolados, com temperaturas variando entre 15°C e 18°C. Para o dia 20 de maio, espera-se sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde, com termômetros marcando entre 14°C e 20°C.

Já na quinta-feira, 21 de maio, o céu deverá permanecer nublado, com possibilidade de garoa ao longo do dia e à noite, e as temperaturas devem oscilar entre 14°C e 19°C. Os municípios da Grande São Paulo, como Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra, enfrentarão uma semana de tempo instável.

As previsões indicam chuva frequente e temperaturas mais baixas, afetando o cotidiano dos moradores. Essa condição climática exige que a população esteja atenta às orientações das autoridades e se prepare para possíveis interrupções nos serviços públicos e na rotina diária.