A cidade de São Paulo enfrenta um período de baixas temperaturas, com a previsão de que essa condição se mantenha até o próximo domingo, 24 de maio. De acordo com a Meteoblue, os termômetros continuarão em queda, resultando em uma sensação de frio persistente.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, destaca que os dias terão baixa amplitude térmica, o que significa que as variações entre as temperaturas mínima e máxima serão reduzidas.

Previsão de chuvas

Entre esta quarta-feira e sábado, 23 de maio, há expectativa de chuvas na capital paulista, com intensidade maior prevista para o sábado. A precipitação deve trazer um alívio temporário ao calor, mas não será suficiente para alterar significativamente as condições climáticas. A previsão é de que as temperaturas máximas se mantenham um pouco acima dos 20ºC, atingindo 24ºC na quinta-feira, 28 de maio.

A variação de temperatura para os próximos dias é a seguinte: na quarta-feira, os termômetros devem marcar entre 15ºC e 19ºC; na quinta-feira, a faixa será entre 13ºC e 16ºC; na sexta-feira, as temperaturas também ficarão entre 13ºC e 16ºC; no sábado, espera-se uma variação entre 14ºC e 18ºC; e no domingo, as temperaturas devem variar entre 15ºC e 20ºC. E

Expectativas para o final do mês

Após o dia 24 de maio, as temperaturas devem começar a subir gradualmente, mas a Meteoblue alerta que, a partir de 31 de maio, uma nova queda nas temperaturas é esperada.

Essa oscilação climática é comum na transição entre as estações e pode influenciar tanto o comportamento dos cidadãos quanto a dinâmica do comércio local. A previsão de chuvas abaixo da média para este outono também indica que a população deve se preparar para um clima menos ameno.