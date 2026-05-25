A cidade de São Paulo deve enfrentar uma semana marcada por instabilidade climática, com previsão de chuvas frequentes, céu encoberto e variação nas temperaturas. Após um fim de semana chuvoso durante a Virada Cultural, os paulistanos deverão continuar convivendo com o tempo fechado e a necessidade de utilizar guarda-chuvas nos próximos dias.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira, 25 de maio, começa com muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva. As temperaturas devem variar entre 15°C e 21°C, com umidade relativa do ar elevada, entre 70% e 100%, além de ventos fracos. Na terça-feira, 26, o cenário de instabilidade permanece, mas as temperaturas aumentam, podendo chegar aos 28°C, enquanto a mínima segue em torno de 15°C.

Temperaturas variam e Defesa Civil mantém alerta

A quarta-feira, 27, também será marcada por céu encoberto e chuvas ao longo do dia. A previsão indica mínima de 16°C e máxima de 27°C, mantendo o padrão de alternância entre períodos nublados e momentos de sol entre nuvens.

Já na quinta-feira, 28, uma massa de ar mais frio provoca queda nas temperaturas, com mínima prevista de 12°C e máxima de 19°C. O dia deve ter muitas nuvens e possibilidade de garoa.

Na sexta-feira, 29, o tempo tende a ficar mais estável, com presença de sol entre nuvens e temperaturas variando entre 13°C e 20°C. Apesar da melhora gradual, o estado de São Paulo segue em atenção para riscos associados às chuvas.

A Defesa Civil mantém alerta para tempestades, rajadas de vento e possibilidade de alagamentos. Segundo o meteorologista Renan Barbosa, do Centro de Gerenciamento de Emergências, as condições para temporais foram intensificadas pela atuação de um sistema de baixa pressão na costa paulista.

Enquanto isso, outras regiões do Brasil também enfrentam instabilidade, principalmente no Nordeste e Norte do país, onde há previsão de pancadas de chuva e trovoadas frequentes ao longo da semana.