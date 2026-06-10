Nesta terça-feira (9), o São Paulo desistiu oficialmente da contratação do zagueiro Domingos Duarte. Mas, ainda que as tratativas não tenham dado certo, o clube do Morumbi segue no mercado da bola em busca de um jogador da posição, sua grande prioridade nesta segunda janela de transferências de 2026.

O desacerto com o defensor português se deu, principalmente, por questões relacionadas a salário e tempo de contrato. Diante disso, a diretoria são-paulina volta ao mercado para intensificar a busca por um zagueiro, visando preencher as lacunas do atual elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior.

Com a saída de Dória, que rescindiu contrato, e Robert Arboleda, que está afastado neste momento e será negociado, a zaga se tornou a grande preocupação do Tricolor Paulista para a sequência da jornada. A meta é encontrar, pelo menos, mais um zagueiro para enfrentar a segunda metade do calendário.

A questão, porém, é que o clube não tem dinheiro para investir na compra de direitos econômicos, o que torna essa missão ainda mais complicada. A ideia é garimpar o mercado e encontrar atletas que estejam em fim de contrato ou tentar um empréstimo.

Créditos: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

Santos quer tirar Arboleda do São Paulo

Citado anteriormente, Arboleda pode ter como destino o Santos. Nos últimos dias, a diretoria alvinegra entrou em contato com a cúpula do rival para saber mais a respeito da situação do zagueiro. O equatoriano está fora dos planos do SP por conta do polêmico sumiço e não pisa no gramado desde o mês de março.

Como o Tricolor pretende negociar o defensor e aguarda propostas para definir o que é melhor para ambas as partes, o cenário é visto como favorável. Da parte da direção são-paulina, a preferência é por uma saída em definitivo para recuperar parte do investimento feito em sua contratação.

Por enquanto, as coisas estão em estágio inicial, podendo avançar nas próximas semanas conforme o interesse do Peixe. A movimentação tem o aval do técnico Cuca, que trabalhou com Arboleda no Morumbi, em 2019.