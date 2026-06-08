Com investimento de R$ 387 milhões, a duplicação da maior ponte de São Paulo avança em ritmo acelerado e já alcançou 75% de conclusão. A expectativa é que a nova estrutura seja entregue até o fim deste ano, ampliando a capacidade de tráfego em um dos principais corredores logísticos do estado.

A obra acontece na ponte Engenheiro Gilberto Paim Pamplona, localizada na rodovia SP-333, entre os municípios de Novo Horizonte e Pongaí. O projeto prevê a construção de uma estrutura paralela no sentido leste da Rodovia Dr. Mário Gentil, além da modernização da travessia já existente.

O investimento total chega a R$ 387,3 milhões. Quando os trabalhos forem concluídos, a ponte antiga será destinada exclusivamente à circulação de pedestres e ciclistas, contando também com um novo sistema de iluminação para reforçar a segurança dos usuários.

Para acelerar a execução, uma fábrica foi instalada dentro do próprio canteiro de obras. No local, são produzidas 208 vigas pré-moldadas de concreto, cada uma com 41 metros de comprimento e peso aproximado de 74 toneladas, contribuindo para o avanço do cronograma.

A construção exige soluções específicas devido à travessia sobre o Rio Tietê. No vão central de 125 metros, os engenheiros utilizam o método de balanços sucessivos para manter a navegação e o tráfego fluvial funcionando normalmente durante a execução da obra.

Créditos: Divulgação/Governo de SP

Obra amplia capacidade logística e prevê ganhos para a mobilidade

O trecho por onde passa a ponte registra mais de 1,3 milhão de veículos por ano. Justamente por isso, a duplicação busca melhorar o escoamento da produção agrícola e industrial do noroeste paulista, além de fortalecer a ligação com a Hidrovia Tietê-Paraná, responsável pelo transporte de grandes volumes de soja e cana-de-açúcar em 2024.

Além dos trabalhos de engenharia, equipes de biólogos e veterinários acompanham diariamente as intervenções nas margens do rio. O monitoramento inclui o resgate de peixes antes das escavações e o controle do material retirado das fundações, garantindo o descarte adequado e contribuindo para que a entrega ocorra dentro do prazo previsto pelo Governo do Estado.