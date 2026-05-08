O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de maio de 2026 será realizado entre os dias 18 e 29 de maio, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Essa informação é crucial para que os usuários do programa possam se programar e saber exatamente quando o valor será depositado em suas contas.

O calendário de pagamentos é organizado com base no último dígito do NIS, que pode ser encontrado no cartão do beneficiário. As datas de pagamento seguem uma ordem que vai do final 1 ao final 0.

O programa realiza os depósitos nos dez últimos dias úteis do mês, e em dezembro, o cronograma é antecipado, com término previsto para o dia 23. Para facilitar, as datas específicas para maio são:

NIS final 1: 18/05

NIS final 2: 19/05

NIS final 3: 20/05

NIS final 4: 21/05

NIS final 5: 22/05

NIS final 6: 25/05

NIS final 7: 26/05

NIS final 8: 27/05

NIS final 9: 28/05

NIS final 0: 29/05

Valores do Bolsa Família

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por domicílio, e esse montante pode ser complementado com adicionais, dependendo da composição da família. A Renda de Cidadania (BRC) oferece R$ 142 por integrante, enquanto o Benefício Complementar (BCO) é destinado a completar o valor até o mínimo estabelecido.

Além disso, o programa inclui adicionais para crianças, gestantes, jovens e bebês, com valores que variam conforme a faixa etária. Para crianças de até 6 anos, há um adicional de R$ 150. Gestantes e jovens entre 7 e 17 anos recebem R$ 50 cada, assim como bebês de até 7 meses.

O benefício é destinado a famílias cuja renda não ultrapasse R$ 218 por pessoa e que estejam cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico). O cadastramento pode ser realizado em postos de assistência social, como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou em unidades do Cadastro Único.