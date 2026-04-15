O Banco Inter enviou um comunicado geral aos seus clientes. Em meio à crescente prática de golpes por parte de criminosos, a instituição financeira emitiu um alerta para conscientizar as pessoas e combater os danos causados por atos ilegais.

“Cuidado com os golpes! O Inter nunca vai te pedir para ler qualquer QR Code ou acessar um link diferente do oficial. Em caso de dúvidas, nos acione através dos canais oficiais do Inter”, disse o banco, no comunicado enviado aos clientes.

Recentemente, o Inter levou o Pix para o WhatsApp. Em seguida, anunciou o lançamento do Pix por aproximação no Super App, ferramenta que permite realizar pagamentos apenas encostando o celular na maquininha. Com mais essa função, o Pix ganhou ainda mais agilidade no dia a dia.

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Essas novidades, ao mesmo tempo que trazem facilidade para o cotidiano da população, acelerando a forma como as operações são realizadas, ligam um alerta para eventuais golpes que podem ser aplicados. Assim como a tecnologia avança, grupos criminosos elevam sua expertise com o objetivo de fazer mais vítimas.

Banco Inter visa evolução do Pix

Conforme destacado anteriormente, em vez de escanear o QR Code, o cliente do banco agora pode fazer o pagamento via Pix apenas aproximando o smartphone da maquininha.

A plataforma definiu o limite por transação em R$ 500, com possibilidade de ajuste direto no aplicativo. É uma função que amplia o controle do usuário sobre os pagamentos, mantendo flexibilidade para diferentes perfis de uso.

De acordo com Fernando Bacchin, diretor de Conta Digital e Cartões do Inter, a novidade faz parte da evolução do Pix dentro do ecossistema da empresa. A companhia, que já oferece transferências pelo aplicativo e também via WhatsApp, tem inserido a tecnologia NFC como mais uma alternativa prática.

No que diz respeito a segurança, a instituição financeira destaca a presença de autenticação no aplicativo e sistemas de monitoramento antifraude em tempo real. As camadas de proteção seguem o padrão aplicado nas demais operações da plataforma.