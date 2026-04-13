Uma concessionária de energia lançou uma promoção um tanto quanto diferente. Os clientes que trocarem latinhas de alumínio garantiram um desconto maior na conta de energia nesta semana. A responsável pela campanha foi a Neoenergia Coelba, responsável pela gestão do serviço em Salvador, capital da Bahia.
O projeto Vale Luz consiste na troca de resíduos recicláveis por créditos na fatura de energia. Como a cotação do material subiu de R$ 9,72 para R$ 10,80 o quilo, o valor convertido em desconto foi ampliado. Os resíduos limpos e secos devem ser levados até um dos pontos de coleta do programa.
Além de depositar o material, o número do código do cliente da residência, localizado no canto superior direito da conta de energia, deve ser informado. A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, gerido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e também envolve outros materiais.
Assim como o alumínio, o projeto também recolhe papelão, papel de escritório, jornais, garrafas PET, sacos plásticos, embalagens de produtos de limpeza, vidro, latas de alimentos e de bebidas, além de óleo de cozinha usado, que deve estar filtrado e armazenado em garrafa PET transparente.
Veja abaixo os pontos de coleta do Vale Luz em Salvador:
Contêineres
Salvador Norte Shopping – Rodovia BA-526, 305 – São Cristóvão
Salvador Shopping – Av. Tancredo Neves, 3133 – Caminho das Árvores
Tendas fixas
Shopping Barra – Chame-Chame
Shopping Paseo – Itaigara
Assaí Barris – Barris
Assaí Vasco da Gama – Federação
Assaí Calçada – Uruguai
Caminhão itinerante
Imbuí, Cajazeiras VIII, Sussuarana, IAPI, Parque São Bartolomeu, Tribunal de Justiça da Bahia – CAB, Uruguai, Pernambués e Costa Azul. Mais detalhes como referência do local e horário, podem ser acessados no site.
Máquinas inteligentes
Ferreira Costa Barris, Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Shopping Barra e Ferreira Costa Paralela e Arena Fonte Nova. Mais detalhes como referência do local, podem ser acessados no site.
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