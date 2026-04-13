Uma concessionária de energia lançou uma promoção um tanto quanto diferente. Os clientes que trocarem latinhas de alumínio garantiram um desconto maior na conta de energia nesta semana. A responsável pela campanha foi a Neoenergia Coelba, responsável pela gestão do serviço em Salvador, capital da Bahia.

O projeto Vale Luz consiste na troca de resíduos recicláveis por créditos na fatura de energia. Como a cotação do material subiu de R$ 9,72 para R$ 10,80 o quilo, o valor convertido em desconto foi ampliado. Os resíduos limpos e secos devem ser levados até um dos pontos de coleta do programa.

Além de depositar o material, o número do código do cliente da residência, localizado no canto superior direito da conta de energia, deve ser informado. A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, gerido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e também envolve outros materiais.

Créditos: Unplash/NIKHIL

Assim como o alumínio, o projeto também recolhe papelão, papel de escritório, jornais, garrafas PET, sacos plásticos, embalagens de produtos de limpeza, vidro, latas de alimentos e de bebidas, além de óleo de cozinha usado, que deve estar filtrado e armazenado em garrafa PET transparente.

Veja abaixo os pontos de coleta do Vale Luz em Salvador:

Contêineres

Salvador Norte Shopping – Rodovia BA-526, 305 – São Cristóvão

Salvador Shopping – Av. Tancredo Neves, 3133 – Caminho das Árvores

Tendas fixas

Shopping Barra – Chame-Chame

Shopping Paseo – Itaigara

Assaí Barris – Barris

Assaí Vasco da Gama – Federação

Assaí Calçada – Uruguai

Caminhão itinerante

Imbuí, Cajazeiras VIII, Sussuarana, IAPI, Parque São Bartolomeu, Tribunal de Justiça da Bahia – CAB, Uruguai, Pernambués e Costa Azul. Mais detalhes como referência do local e horário, podem ser acessados no site.

Máquinas inteligentes

Ferreira Costa Barris, Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Shopping Barra e Ferreira Costa Paralela e Arena Fonte Nova. Mais detalhes como referência do local, podem ser acessados no site.