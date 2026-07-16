Os olhos do futebol se voltam de quatro e quatro anos para a Copa do Mundo e não foi diferente na atual edição. Mas, além dos grandes craques e jogos inesquecíveis, existem regras que acabamos tendo conhecimento no Mundial e logo temos a curiosidade de quando será aplicada por aqui. Entretanto, uma já sabemos que não será adotada pela Conmebol.

A entidade sul-americana anunciou que não aplicará a chamada “Lei Vini Jr.” em suas competições oficiais. Apesar de confirmar a adoção da maior parte das alterações nas Regras do Jogo aprovadas pelo International Football Association Board (IFAB).

A Conmebol decidiu deixar de fora a norma que prevê punição para jogadores que cobrem a boca durante conversas ou discussões em campo.

CONMEBOL NÃO VAI ADOTAR "LEI VINI JR" 👀🚨



A partir da retomada das competições sul-americanas, a Conmebol vai seguir as mudanças aprovadas pela IFAB e testadas no Mundial.



A única exceção fica por conta da "Lei Vini Jr", que prevê expulsão por tapar a boca em situações de… pic.twitter.com/4ijHmBSYRZ — SportyNet (@SportyNetBrasil) July 15, 2026

Regras adotadas pela entidade passam a valer nos torneios continentais

As mudanças aprovadas pela Conmebol passam a valer com a retomada dos torneios continentais neste mês, incluindo a Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana e demais competições organizadas pela entidade. A regra que ficou conhecida como “Lei Vini Jr.” foi utilizada pela primeira vez na Copa do Mundo de 2026 e tem adoção opcional por federações e confederações.

A medida estabelece a expulsão de atletas que escondam a boca ao se comunicar com adversários durante a partida, dificultando a identificação de possíveis ofensas ou provocações por meio de leitura labial.

O primeiro caso de aplicação ocorreu no Mundial, quando o meia paraguaio Miguel Almirón recebeu cartão vermelho por infringir a regra durante um confronto contra a Turquia.

Em comunicado oficial, a Comissão de Árbitros da Conmebol informou que seguirá implementando as demais mudanças aprovadas pelo IFAB.

Segundo a entidade, as novas diretrizes têm como objetivo tornar os jogos mais dinâmicos, reduzir a perda de tempo, reforçar a disciplina em campo e oferecer mais ferramentas para o trabalho da arbitragem.