Em São Paulo, quase 2 milhões de pessoas têm direito a água tratada com preço reduzido por meio da Tarifa Social da Sabesp. Essa tarifa permite que famílias de baixa renda paguem entre R$ 16,42 e R$ 21 por mês pelo consumo de água.

Para garantir esse desconto, é fundamental que as famílias estejam inscritas e com o cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais. O valor de R$ 16,42 garante o fornecimento de até 10 metros cúbicos de água por mês.

Esse volume equivale a 10 mil litros, que podem atender às necessidades básicas de uma família, como higiene, alimentação e limpeza. O custo representa apenas 21% da tarifa padrão residencial, oferecendo uma economia significativa para as famílias que se enquadram nos critérios.

Critérios para a tarifa social

A Tarifa Social é dividida em duas categorias, dependendo da renda familiar registrada no CadÚnico. A Tarifa Residencial Vulnerável, que custa R$ 16,42, é destinada a famílias em situação de extrema pobreza, com renda média por pessoa de até R$ 218. Já a Tarifa Residencial Social, com valor de R$ 21, é para famílias com renda média entre R$ 218 e meio salário-mínimo.

Para obter o desconto, os cidadãos devem seguir três etapas principais. Primeiro, é necessário procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município para realizar ou atualizar o cadastro, levando documentos de todos os moradores da residência.

Em segundo lugar, é importante que a conta de água esteja em nome do titular registrado no CadÚnico. Se houver divergências, o consumidor deve solicitar a transferência de titularidade.

O benefício da Tarifa Social vale para apenas um imóvel por família. Se você tiver direito e não receber o desconto automaticamente, entre em contato com a Sabesp com o NIS e o CPF. Mais informações estão no site da empresa.