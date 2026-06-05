Enquanto o Corinthians encaminhou a saída de uma das principais joias de sua base, desejada pelo Palmeiras, inclusive, o Santos avançou na venda de um dos nomes mais importantes do elenco profissional. Ao que tudo indica, o Peixe deve negociar o goleiro Gabriel Brazão, de 25 anos de idade.

De acordo com a Gazeta Esportiva, o arqueiro está de saída para o Torino. O time italiano já entrou em contato com o Alvinegro Praiano para informar sobre a proposta. Nos bastidores, a transferência do jogador é tratada como uma possibilidade real, tendo em vista o desgaste da relação entre as partes.

Brazão teria ficado incomodado ao saber que a cúpula santista informou ao seu empresário, Giuliano Bertolucci, que ele poderia procurar novos ares na janela de transferências. O goleiro, então, sentindo-se desprestigiado, teria manifestado a vontade de ser negociado e realizar a vontade da diretoria.

Créditos: Instagram/Santos

Da parte do Peixe, o arqueiro é visto como um ativo importante para fazer caixa, uma vez que a situação financeira da instituição está longe de ser das melhores. Além dele, outros jogadores do plantel atual também podem ser negociados com esse mesmo objetivo.

Corinthians perdeu joia cobiçada pelo Palmeiras

Quanto ao Timão, o clube recebeu recentemente a notícia de que Lucas Flora, garoto de 12 anos de idade, está de saída. Em carta enviada à diretoria alvinegra, os pais do menino prodígio alegaram descaso por parte da agremiação paulista em relação ao planejamento de carreira do filho.

Essa já havia sido uma questão apontada anteriormente e que tinha feito o Palmeiras acompanhar de perto a situação. A família, no entanto, decidiu manter o garoto no Parque São Jorge. Agora, a decisão é de deixar de vez a equipe e ir atrás de novos ares – quem sabe, o destino do jovem não seja finalmente o outro lado do Dérbi.