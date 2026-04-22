O mercado da bola segue movimentando bastidores e criando expectativas entre torcedores, justamente em um momento em que decisões estratégicas podem definir o rumo de uma temporada inteira. Nos corredores internos, dirigentes trabalham com cautela, mas ao mesmo tempo com senso de urgência, buscando nomes que possam elevar o nível técnico do elenco e atender às demandas da comissão técnica.

No entanto, é o Corinthians que aparece como protagonista neste cenário recente, ao abrir conversas para tentar a contratação do atacante Victor Sá, atualmente no Krasnodar. O jogador de 32 anos, que já teve passagem pelo Botafogo, volta a entrar no radar após ter sido alvo do clube paulista em 2025, quando a negociação não avançou.

Movimento antecipado no mercado

Justamente por conta da experiência passada, o Corinthians agora tenta agir de forma antecipada para evitar novos entraves, principalmente porque a situação contratual do atleta pode facilitar o desfecho. Victor Sá ficará livre no meio deste ano, quando se encerra seu vínculo com o clube russo, o que abre a possibilidade de uma contratação sem custos de transferência.

Esse fator, inclusive, é visto como determinante nos bastidores, já que permite ao clube investir em outras posições sem comprometer tanto o orçamento. Até mesmo por isso, a diretoria busca alinhar os detalhes com antecedência, tentando garantir vantagem em relação a possíveis concorrentes interessados no jogador.

Créditos: Vitor Silva/Botafogo

Pedido direto da comissão técnica

O movimento do Corinthians no mercado não acontece por acaso, mas sim alinhado com as necessidades apontadas pelo técnico Fernando Diniz. O comandante espera receber entre dois e três atacantes como reforços na próxima janela, deixando claro que o setor ofensivo é prioridade neste momento.

A ideia, no entanto, vai além de apenas reforçar o elenco, já que existe uma estratégia definida para as características dos jogadores. Dois nomes seriam para atuar pelos lados do campo, enquanto a busca por um centroavante também entra no planejamento, especialmente em um cenário onde Yuri Alberto pode ser negociado com o futebol europeu.

Esse possível movimento envolvendo Yuri Alberto, inclusive, aumenta a urgência nas tratativas, já que uma eventual saída exigiria reposição imediata. Justamente por isso, a diretoria tenta trabalhar com múltiplas opções, evitando depender de apenas um alvo no mercado.

Nome do rival entra no radar

Além da investida em Victor Sá, outro nome que surge como possibilidade é o de Felipe Anderson, atualmente no Palmeiras. O atacante chegou ao clube como um dos reforços mais badalados, muito por conta do sucesso construído no futebol europeu ao longo da carreira.

No entanto, o desempenho abaixo do esperado acabou gerando críticas por parte da torcida, o que abre espaço para especulações envolvendo uma possível mudança de cenário. Até mesmo dentro desse contexto, o Corinthians observa a situação como uma oportunidade de mercado, avaliando se vale a pena avançar em uma eventual negociação.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

A possibilidade de contar com um jogador experiente e com passagem relevante pela Europa é vista como um atrativo, mas ao mesmo tempo exige cautela. Justamente porque o momento recente do atleta levanta dúvidas, a diretoria analisa todos os fatores antes de tomar qualquer decisão mais concreta.

Dessa forma, o Corinthians segue ativo e atento às oportunidades, tentando equilibrar ambição e responsabilidade em suas escolhas. No entanto, com a janela se aproximando, a tendência é que os próximos passos sejam decisivos para definir quais nomes realmente irão reforçar o elenco alvinegro.