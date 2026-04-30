O Corinthians definiu o valor para liberar Breno Bidon. O volante de 21 anos de idade é um dos jogadores do elenco alvinegro que mais são visados pelos times de fora e, ao que tudo indica, deverá receber sondagens e propostas na próxima janela de transferências.

De acordo com o site Bolavip Brasil, o Timão quer algo em torno de 23 milhões de euros para iniciar as tratativas a respeito de uma venda. Na cotação atual, essa quantia equivale a cerca de R$ 135 milhões – dono de 90% dos direitos econômicos, o clube ficaria com a maior parte da transação.

Fala-se, principalmente, de interesses da Inglaterra e da Itália em relação à jovem cria das categorias de base corintianas. Anteriormente, uma proposta de 15 milhões de euros foi colocada na mesa da diretoria. Por serem cifras aquém do esperado, a investida foi prontamente recusada na oportunidade.

Créditos: Instagram/Breno Bidon

O contrato de Bidon com o Corinthians é válido até dezembro de 2029. Segundo o site Transfermarkt, especializado em valores do futebol, o garoto está avaliado em 22 milhões de euros. Ele tem grande potencial de evolução e, não por acaso, é tratado como um dos principais ativos da agremiação do Parque São Jorge.

Corinthians entra em campo pela Libertadores

Nesta quinta-feira (30), às 21h (de Brasília), o Timão recebe o Peñarol, na Neo Química Arena, em São Paulo, em partida válida pela terceira rodada do Grupo E da Copa Libertadores da América.

O Alvinegro Paulista lidera a chave, com seis pontos, duas vitórias em dois jogos. São três pontos de vantagem para o Platense, vice-líder. Enquanto isso, o tradicional adversário uruguaio ocupa a terceira posição, com apenas um ponto.

Em caso de vitória na noite de hoje, os comandados do técnico Fernando Diniz darão um grande passo rumo a classificação para as oitavas de final do torneio continental.