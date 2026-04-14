A possível saída de Neymar do Santos voltou a agitar os bastidores, justamente em um momento em que o camisa 10 ainda tenta manter protagonismo em sua segunda passagem. A informação ganhou força de forma repentina e passou a movimentar torcedores, até mesmo por envolver uma mudança importante no cenário da equipe.

Destino revelado por Craque Neto

A revelação veio por meio de Craque Neto, apresentador do Donos da Bola, da Rádio Bandeirantes, que afirmou ter recebido detalhes sobre o futuro do atacante. Segundo ele, Neymar não deve permanecer no Santos e já tem negociações avançadas com um novo clube.

De acordo com Neto, o destino será o FC Cincinnati, equipe da Major League Soccer, com acerto em andamento. O interesse não é recente e, justamente por isso, as conversas evoluíram nos bastidores até atingir um estágio considerado avançado.

“A informação que eu tenho, que recebi hoje, é que o Neymar será jogador dessa franquia: Cincinnati (da Major League Soccer, nos Estados Unidos). Já estão resolvendo os contratos. O cara que está fazendo esse contrato, junto da família dele, eu o conheço. Neymar está fora do Santos. Para vocês, santistas, que amam o Neymar. Neymar está fora do Santos e vai para o Cincinatti, podem ter certeza. Estou cravando”, disse.

Créditos: Raul Baretta/Santos FC

Negociações e cenário contratual

As tratativas envolvendo Neymar já vinham acontecendo anteriormente, justamente com a participação da NR Sports, empresa que gerencia sua carreira. A diretoria do clube norte-americano teria realizado ao menos três contatos, buscando viabilizar um acordo para depois da Copa do Mundo.

Esse movimento reforça um interesse antigo da liga dos Estados Unidos, até mesmo porque outras equipes já tentaram contratá-lo. Antes de retornar ao Santos, o Chicago Fire também buscou um acerto, mas o jogador optou por seguir outro caminho naquele momento.

Com contrato até o fim de 2026, Neymar ainda mantém vínculo com o clube paulista, no entanto poderá assinar um pré-contrato a partir do meio do ano. Esse detalhe, justamente, aumenta as possibilidades de uma saída sem necessidade de aguardar o término do compromisso atual.

Gabriel Bontempo renova e ganha espaço

Enquanto o futuro de Neymar segue indefinido, o Santos também trabalha nos bastidores para manter outras peças importantes do elenco. O clube acertou a renovação de Gabriel Bontempo, anunciada na noite de segunda-feira (13), estendendo o vínculo até dezembro de 2030.

O novo contrato amplia o acordo anterior, que iria até 2028, e reforça a confiança no meia, que vive bom momento sob o comando do técnico Cuca. Ele, inclusive, iniciou como titular nas duas últimas partidas, mostrando crescimento dentro da equipe principal.

Créditos: Raul Baretta/Santos FC

Revelado pelo próprio Santos, Bontempo chegou ainda criança ao clube, em 2016, para atuar no sub-11, e foi evoluindo até alcançar o elenco profissional no início de 2025. Sua promoção ocorreu após boas atuações na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o que chamou atenção internamente.

Desde então, o meia soma 53 partidas pelo time principal, com quatro gols e três assistências, consolidando sua trajetória. Assim, o jogador conhecido como Menino da Vila ganha cada vez mais espaço, justamente em meio a um momento de possíveis mudanças no elenco santista.