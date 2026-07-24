Cruzeiro e Atlético-MG seguem ativos no mercado da bola em busca de reforços para a sequência da temporada de 2026. Enquanto a Raposa corre para encontrar um substituto para o lesionado Gabriel Pec, o Galo trabalha para fortalecer o setor ofensivo de seu elenco com um centroavante.

Recém-contratado, Pec sofreu uma fratura logo na primeira partida oficial vestindo a camisa celeste e, por isso, ficará um bom tempo afastado dos gramados. De acordo com o jornalista Samuel Venâncio, a diretoria cruzeirense analisará o mercado e discutirá quais movimentos são considerados viáveis neste momento.

Para tirar o atacante do Los Angeles Galaxy, da MLS, o Cabuloso desembolsou 12 milhões de dólares – um investimento significativo. Já pelos lados do rival, o nome da vez no noticiário do mercado da bola é Deivid Washington, de 21 anos, cria das categorias de base do Santos e que atualmente defende o Chelsea.

Conforme noticiou o portal ‘ge’, o Atlético abriu conversas para tentar o empréstimo do jovem, que não conseguiu se firmar no Stamford Bridge. Passando por uma crise financeira, o time alvinegro não pode fazer grandes investimentos e aposta em oportunidades como essa para qualificar o plantel do técnico Eduardo Domínguez.

Créditos: Instagram/Deivid Washington

Postura do Chelsea não anima o Galo

Apesar do interesse em Deivid, a diretoria atleticana não trata a possibilidade com otimismo. Isso porque os Blues não trabalham com a ideia de liberar o atacante por empréstimo novamente e priorizam uma saída em definitivo. O que, neste momento, é inviável para o Galo.

Além disso, o regulamento do futebol inglês também se coloca como um obstáculo para o avanço nas tratativas. A Inglaterra impõe um limite para o número de empréstimos realizados anualmente pelos clubes e um teto para atletas cedidos ao mesmo tempo. Essa regra inviabiliza novos repasses por parte da agremiação londrina.