Com a segunda janela de transferências da temporada se aproximando, o Cruzeiro monitora com mais atenção os possíveis reforços. E um dos nomes pretendidos pelo clube mineiro é um goleiro que esteve no radar da Seleção Brasileira ao longo do ciclo da Copa do Mundo de 2026: John.

Hoje no Nottingham Forest, da Inglaterra, o arqueiro de 30 anos de idade entrou na mira da Raposa. De acordo com as informações mais recentes, a diretoria celeste teria sinalizado com uma proposta na casa dos 6 milhões de euros e recebido uma resposta negativa.

O Forest até aceita fazer negócio pelo brasileiro, mas não aceita menos de 10 milhões de euros. Essa diferença é justamente o que atrapalha os planos do time belo-horizontino, que, diferente de outros períodos, pretende agir com mais responsabilidade financeira desta vez.

Créditos: Instagram/John

De toda maneira, a possibilidade não é tratada como encerrada e as tratativas ainda podem evoluir. A contratação de um atleta da posição é vista pelo Cruzeiro como prioridade para o planejamento a médio e longo prazo e John agrada bastante o departamento de futebol.

Cruzeiro mira goleiro de Seleção Brasileira

Conforme destacado anteriormente, John esteve no radar da Seleção durante o ciclo da Copa do Mundo de 2026. No segundo semestre do ano passado, ele chegou a ser convocado duas vezes pelo técnico Carlo Ancelotti.

Em ambas as oportunidades, foi chamado para substituir companheiros de posição que precisaram ser cortados. Apesar de não ter entrado em campo vestindo a camisa amarelinha, foi avaliado de perto pelo comandante canarinho.

De lá para cá, não foi mais lembrado por Carletto, mesmo ainda existindo dúvidas quanto aos três goleiros que estarão na lista final – inclusive Alison, o titular, que está se recuperando de lesão no Liverpool. Quem sabe, John não pinte como surpresa na relação que será anunciada no dia 18 de maio.